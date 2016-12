7 concertos a norte para receber 2017

De Guimarães a Aveiro, as boas-vindas ao novo ano são dadas com música à imagem das festas da austríaca Viena

A Orquestra de Guimarães, projeto cultural criado pela autarquia, dá as boas-vindas a 2017 com um concerto, logo no primeiro dia do ano, 1 de janeiro, no Centro Cultural Vila Flor. Dirigida pelo maestro Vítor Matos, a orquestra constituída por jovens músicos, interpretará icónicas valsas, polkas e marchas, à boa maneira da tradição dos concertos de ano novo de Viena, na Áustria.

Vila do Conde celebra, pela primeira vez, a chegada do novo ano, no dia 1, no Teatro Municipal, com a atuação da Atlantic Coast Orchestra, dirigida pelo maestro Luís Miguel Clemente. Em Aveiro, também no dia 1, e além das habituais marchas de Strauss, a Orquestra Filarmonia das Beiras convida Mário Laginha para uma revisitação das suas composições ao piano.

Márcia Lessa

No Coliseu do Porto, a Música para o Ano Novo celebra-se na sexta, 6, com o segundo concerto a integrar a Trifonia Clássica, desta vez, com Orquestra Metropolitana de Lisboa, dirigida pelo maestro polaco Sebastian Perlowski. Valsas, marchas, polkas e outros sortilégios celebram-se através de composições de Rossini, Strauss, Bielecki e Glinka. No mesmo dia, a Orquestra Sinfónica do Porto Casa da Música apresenta, em casa, um concerto de ano novo com repertório austríaco, com a participação da soprano alemã Jeanette Roeck. O concerto já se encontra esgotado, mas, caso não consiga algum bilhete de última hora, poderá escutar a Orquestra Sinfónica no sábado, 7, no centro comercial NorteShopping.

Um dos mais recentes projetos de música clássica, a Orquestra Filarmónica Portuguesa (fundada em maio de 2016) sobe ao Europarque, em Santa Maria da Feira, no domingo, 8, para um Grande Concerto de Ano Novo interpretado por 60 músicos, dirigidos pelo maestro Osvaldo Ferreira. Strauss, Vivaldi, Rossini e Tchaikovski fazem parte do programa. Bom ano!

Orquestra de Guimarães > Centro Cultural Vila Flor > Av. D. Afonso Henriques, 701, Guimarães > T. 253 424 700 > 1 jan, dom 17h > €5

Orquestra Filarmonia das Beiras & Mário Laginha > Teatro Aveirense > R. Belém do Pará, Aveiro > T. 232 400 920 > 1-2 jan, dom 18h, seg 21h30 > €5

Concerto Sinfónico de Ano Novo > Teatro Municipal > Av. Dr. João Canavarro, Vila do Conde > T. 252 290 050 > 1 jan, dom 17h > €5

Música para o Ano Novo, Coliseu do Porto > R. Passos Manuel, 137, Porto > T. 22 339 4940 > 6 jan, sex 21h30 > €20 a €25

Concerto de Ano Novo > Casa da Música > Av. da Boavista, 604, Porto > T. 22 012 0220 > 6 jan, sex 21h > €25

Concerto de Ano Novo e Reis > Norteshopping > R. Sara Afonso, Matosinhos > T. 22 975 1300 > 7 jan, sáb 18h, 18h45 > grátis

Grande Concerto de Ano Novo > Europarque > Santa Maria da Feira > 8 jan, dom 17h > €5 a €8