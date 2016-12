'Agora ou Nunca': Ano novo, novo circo

A companhia francesa Circa Tsuïca traz fanfarra e acrobacias para animar o interior algarvio nos últimos dias de 2016. Um espetáculo da programação Lavrar o Mar, dirigida por Madalena Victorino e Giacomo Scalisi

Haverá trapézios e bicicletas e prometem-se muitas acrobacias, equilibrismos e uma grande fanfarra. Maintenant ou Jamais (na tradução portuguesa, Agora ou Nunca) ocupa uma enorme tenda montada no Heliporto de Monchique, com capacidade para receber 400 espectadores em cada uma das três noites. A convite de Madalena Victorino e Giacomo Scalisi, responsáveis pela programação Lavrar o Mar, que tem levado àquela zona espetáculos de artes performativas, o Circa Tsuïca estará por cá nos últimos dias do ano. “Fazem parte da Cheptel Aleïkoum, uma companhia de novo circo, que se instalou numa aldeia quase deserta no interior de França, e onde funcionam vários grupos, como o que vem agora a Monchique, que explora a ligação entre a música e o circo. “É uma grande festa e achámos que era o espetáculo certo para celebrarmos o final do ano, todos juntos. Será um programa diferente dos outros que são propostos no Algarve nesta época”, diz o encenador Giacomo Scalisi. Na noite de passagem de ano, o espetáculo prolonga-se até depois da meia-noite e inclui o mort-porc de Monchique, a tradição da matança do porco, em que se bebe café alongado, medronho e se comem filhós.

Inserido no programa 365 Algarve, que começou em outubro e se prolonga até maio, o Lavrar o Mar quer continuar, depois disso, a trabalhar na região, levando espetáculos a Monchique, Aljezur e Odemira, “um Algarve que não é bem Algarve nem é bem Alentejo”, descreve Giacomo Scalisi. A ideia, explica, é trabalhar com as tradições, os saberes e os artistas locais. “Esta zona tem uma identidade própria, geográfica, cultural e gastronómica. Aqui não existem salas de espetáculos, mas a sua força vem da natureza e da paisagem. E é aí que queremos atuar, em diálogo com este território”, sublinha.

Já a partir de janeiro, começam residências artísticas com artistas locais e nacionais (como os escritores Afonso Cruz e Sandro William Junqueira), que prepararão dois projetos diferentes: um, numa destilaria de medronho em Monchique, dirigido por Giacomo Scalisi, e outro, em Aljezur, em trilhos no meio da natureza, com direção de Madalena Victorino. Ambos terão a sua versão final no Lavrar o Mar – Festival Internacional de Artes Performativas, que acontecerá entre 19 e 28 de maio. Mas a isso voltaremos em 2017.

Agora ou Nunca > Heliporto de Monchique > Estr. de Saboia, Monchique > T. 91 394 3034 > 29-31 dez, qui-sáb 21h > €2,50 e €5