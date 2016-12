Um longo dia de curtas ilumina este inverno

Esta quarta, 21, a chegada do inverno e das horas mais escassas de sol é assinalada com uma grande festa de curtas-metragens. Em Portugal, 34 localidades aderem à iniciativa O Dia Mais Curto e realizam sessões com entrada livre

Esta é a estação do ano em que o escurinho do cinema reforça a sua magia. O solstício de inverno, a 21 de dezembro, o dia em que o sol desaparece mais rapidamente do horizonte, transforma-se no dia mais longo da curta-metragem, com uma maratona de sessões a percorrer o País, do continente às ilhas. Ao todo, são 34 localidades a participar na quarta edição portuguesa d’O Dia Mais Curto, uma iniciativa que nasceu em França e, atualmente, decorre em 15 países europeus em simultâneo.

Existem quatro programas propostos pela Agência da Curta Metragem, a organizadora em Portugal. Dois deles, em colaboração com a rede europeia Short Circuit: a Europa em Curtas, com sete curtas-metragens europeias recentes, com temáticas distintas; e Papel de Natal e outras histórias, com seis filmes para os mais pequenos a relembrar o espírito natalício. Não serão as únicas propostas para o público infantil, já que o Curtinhas em Dezembro também junta seis pequenas produções europeias. Refira-se ainda Panorama Nacional, o programa que reúne quatro criações recentes de jovens cineastas portugueses: Penúmbria, de Eduardo Brito; Menina, de Simão Cayatte; Uma Breve História da Princesa X, de Gabriel Arantes; e António, Lindo António, de Ana Maria Gomes.

A maioria das sessões tem entrada livre, ressalvando algumas exceções, como os programas especiais da Cinemateca Portuguesa, em Lisboa, e do Cineclube do Porto, na Casa das Artes (que se estende para o dia 22), que destacarão a produção nacional. Para mais informações sobre os horários e os locais das projeções, consulte o site da iniciativa.

Cidades participantes:

Abrantes, Albufeira, Almada, Amadora, Amarante, Barcelos, Braga, Cascais, Castro Verde, Coimbra, Constância, Elvas, Évora, Faro, Funchal, Guarda, Guimarães, Lajes do Pico, Leça da Palmeira, Leiria, Lisboa, Maia, Matosinhos, Oeiras, Ponta Delgada, Ponta do Sol, Porto, Sardoal, Setúbal, Vila do Conde, Vila Nova de Famalicão, Vila Nova de Gaia, Vila Real e Viseu

Veja aqui o trailer d'Os Dias Mais Curtos