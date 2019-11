"The Weekly", no canal Odisseia: Por uma Imprensa sempre livre

Nada como uma boa história, e as do jornal The New York Times são uma referência no mundo. Do papel para o pequeno ecrã, a série documental The Weekly estreia-se nesta terça, 12, no canal Odisseia

Em tempos de preocupação, e de intenso debate, quanto ao futuro das empresas de comunicação social e do jornalismo independente, o publisher Arthur Gregg Sulzberger, quinta geração do New York Times, o jornal mais influente dos EUA, aposta numa fórmula de sucesso: produzir jornalismo pelo qual valha a pena pagar.

Cada um dos dez episódios de meia hora da nova série documental The Weekly concentra-se em algumas das 2 500 histórias contadas por semana, por 1 550 jornalistas, em 160 países. O primeiro episódio, A Toca do Coelho, assinado pelos jornalistas Max Fisher e Amanda Taub, aborda como as recomendações do YouTube, com base num algoritmo, foram decisivas na orientação dos brasileiros para votar em Jair Bolsonaro. No episódio seguinte, O Bebé Constantin (19 nov), de Caitlin Dickerson, viaja-se até à Europa de Leste para contar a história de uma criança que passou a maior parte da vida afastada dos pais, em consequência das políticas de imigração de Trump. Colisão (26 nov), de Rukmini Callimachi, retrata o encontro trágico entre um casal nas férias da sua vida e um grupo de jovens radicalizados e influenciados pelo Daesh, num caminho de montanha do Tajiquistão.

Até janeiro, outras grandes histórias serão contadas: a onda de suicídios entre os taxistas nova-iorquinos, sobrecarregados com empréstimos de reembolso total com juros elevados; a ascensão e queda da escola T.M. Landry, no Louisiana, que afinal era um embuste; a crise constante no interior da Casa Branca; o futuro da General Motors, depois de anunciar o despedimento de 14 mil funcionários e encerrar quatro unidades de fabrico de automóveis; as contas falsas do Facebook; a Operação Sunrise e as preocupações de jovens progressistas com as alterações climáticas; a crise de opioides causada pela Purdue Pharma, que matou 90 mil pessoas. Em nome do jornalismo independente.

Jason Stallman, antigo editor de Desporto do Times, é o editor e produtor-executivo da série documental The Weekly, responsável também pela seleção de temas dos dez episódios.

The Weekly > Estreia 12 nov, ter 23h