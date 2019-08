"Gordon Ramsay: Uncharted": Viagens gastronómicas pelo mundo, no National Geographic

1 / 8 2 / 8 3 / 8 4 / 8 5 / 8 6 / 8 7 / 8 8 / 8

A fórmula não é nova, mas é bem-sucedida. Os países são escolhidos a dedo, com paisagens deslumbrantes (algumas inóspitas, outras cheias de cor e até de aromas) e gastronomias fortes que apostam na ancestralidade dos produtos e na importância da Natureza no que depois se come à mesa. As cenas filmadas com recurso a um drone tornam tudo mais belo, com um certo efeito hipnotizador. Nesta aventura de seis documentários, numa série original do National Geographic, o anfitrião também conta, e em Uncharted é notória a humanização de Gordon Ramsay – quem não se lembra de Os Pesadelos de Ramsay, em que entrava aos gritos pelas cozinhas adentro? O chefe britânico vai andar de moto e de tuk-tuk, fazer rafting e rappel, visitar mercados e cozinhar com fogo ao ar livre. Em cada destino encontra-se com um cozinheiro local, mais ou menos reconhecido, que também funciona como cicerone. No fim de cada episódio, ambos são postos à prova preparando uma refeição que será avaliada pelos habitantes das povoações visitadas.

Depois de já ter explorado a cultura gastronómica da Índia e do Sudeste Asiático na série Gordon’s Great Escapes, Ramsay visita agora novos territórios: Peru, Nova Zelândia, Marrocos, Havai, Laos e Alasca. A série documental começa a mais de três mil metros acima do nível do mar, no Peru (7 ago). Naquele ecossistema, onde impera a cozinha em altitude, Gordon Ramsay encontra--se com Virgilio Martínez, do Central (6º melhor restaurante do mundo), para juntos escalarem uma montanha com a melhor vista para o Vale Sagrado. “Os segredos dos incas dão uma abada a qualquer restaurante da moda na Europa”, resume. Ainda antes de aterrar de helicóptero numa praia no Sul da Nova Zelândia (14 ago), Gordon Ramsay sente-se no fim do mundo. Na Ilha Stewart, tem à sua espera Monique Fiso, uma top chef que brinca com a culinária do mar e do rio, das montanhas e da floresta, misturando tradição com fine dining. No Norte de África, em Marrocos (21 ago), a viagem começa em Fez. Najat Kaanache é a anfitriã que lhe revela ter tentado, por sete vezes, trabalhar nos seus restaurantes mas o chefe nunca a escolheu. A vida tem destas coisas.

Nos episódios seguintes, o chefe de cozinha explora os ingredientes exóticos na costa de Hana, no Havai (28 ago), e desce o incrível rio Mekong, no Laos (4 set)

Gordon Ramsay: Uncharted > National Geographic > até 11 set, qua 22h10