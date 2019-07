Canais TVCine 1 e 2 assinalam os 50 Anos da Chegada do Homem à Lua

A humanidade deu “um salto gigantesco” quando o astronauta Neil Armstrong se tornou o primeiro Homem a pisar a Lua. Foi há 50 anos e o canal TV Cine 1 e 2 assinala a efeméride com a emissão de um filme e um ciclo de documentários. Para ver já neste sábado, 20

Universal City Studios Productions LLLP

Há 50 anos, a 20 de julho de 1969, de olhos postos na transmissão televisiva, o mundo assistia, incrédulo, à chegada do primeiro homem à Lua. “Um pequeno passo para um homem, um salto gigantesco para a Humanidade”, diria Neil Armstrong, imortalizando o momento em que foi o primeiro a pisar o solo lunar. A sua história, e a da década que antecedeu o histórico voo espacial Apollo 11, é contada no filme O Primeiro Homem na Lua (20 jul, sáb 21h30, TVCine 1), realizado por Damien Chazelle (La La Land) e protagonizado por Ryan Gosling (La La Land, Blade Runner 2049). Um relato íntimo, contado na perspetiva de Armstrong, com base no livro de James R. Hansen, que explora os triunfos e os sacrifícios do astronauta, da sua família, dos seus companheiros e da própria nação.

Com a chancela da britânica BBC, passam ainda dois documentários: Moonshot – Missão Apollo 11 (23 jul, ter 22h, TVCine 2), centrado na alunagem da Apollo 11 e no regresso da missão, é um registo documental digitalmente remasterizado com gravações originais; e Moon Landing – A Primeira Alunagem (30 jul, ter 22h, TVCine 2), com relatos e histórias dos protagonistas e a análise do impacto mediático do referido momento histórico.

O Primeiro Homem na Lua > TVCine 1 > 20 jul, sáb 21h30 > Missão Apollo 11 > TVCine 2 > 23 jul, ter 22h > Moon Landing – A Primeira Alunagem > TVCine 2 > 30 jul, ter 22h