"Stranger Things": Os miúdos de Hawkins estão de volta à Netflix

A terceira temporada da série Stranger Things estreia-se nesta quinta, 4, na Netflix, com novos desafios e (sobretudo) desacatos

A espera terminou. Os cinco adolescentes estão de regresso aos ecrãs para novos capítulos de Stranger Things. A série de ficção científica revelou-se um sucesso desde a sua estreia, em 2016, e da terceira temporada, com estreia marcada para esta quinta, 4, não se espera menos do que uma viagem alucinante por cenários sobrenaturais. O desaparecimento de Will Byers, uma das personagens principais, interpretada por Noah Schnapp, é o primeiro marco da série criada pelos irmãos Matt e Ross Duffer. A persistência da mãe e do irmão, a coragem dos amigos e os poderes de Eleven, interpretada por Millie Bobby Brown, trazem o adolescente de volta a casa, e com ele a descoberta de um mundo paralelo, o Upside Down, com criaturas que se revelam uma ameaça para Hawkins, uma cidade fictícia no Indiana, nos Estados Unidos da América.

Nas duas primeiras temporadas, os poderes de Eleven revelaram--se cruciais na resolução de diversos mistérios, no combate ao Demogorgon, uma criatura sobrenatural, e no fecho do portal que ligava os dois mundos. Será ela, de novo, a chave para enfrentar o que aí vem?

Os primeiros trailers da terceira temporada não indicavam qualquer sobressalto na cidade, mas já se sabe que afinal o verão dos cinco amigos não se prevê assim tão calmo. As relações entre os membros do grupo, agora entregues a namoros, vão ser constantemente desafiadas. Os encontros, antes na cave de Mike (Finn Wolfhard), fazem-se no novo shopping da cidade que, mais do que um bom sítio para passar as tardes, parece ideal para encontros com velhos e novos inimigos, lembrando o grupo de que o Mal arranja sempre forma de se infiltrar nas suas vidas. As dificuldades prometem ser constantes e só unidos poderão superar as adversidades.

O elenco desta temporada conta com Maya Hawke, filha de Uma Thurman e Ethan Hawke. Interpreta Robin, uma adolescente que trabalha com Steve (Joe Keery) na geladaria do novo shopping.

