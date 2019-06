A série "Nosferatu", no canal AMC, é uma história de vampiros sem sangue

Zachary Quinto e Ashleigh Cummings protagonizam a série de terror escrita por Joe Hill, filho de Stephen King. Nosferatu estreia nesta segunda, dia 3, no canal AMC

Charlie Manx é um vampiro diferente. Em vez de sangue, alimenta-se das almas das crianças que sequestra a famílias negligentes para levá-las para Christmasland, onde todos os dias é Natal e a felicidade é um crime. Com uma relação especial com o seu Rolls-Royce Wraith, cuja matrícula é NOS4A2, “Charlie é uma extensão do seu carro e vice-versa”, explica Zachary Quinto, na apresentação da série, em Lisboa. Vic McQueen (Ashleigh Cummings) será a jovem que vai enfrentá-lo, ao descobrir que tem um dom sobrenatural para encontrar as crianças perdidas.

Para Zachary Quinto, 41 anos, transformar-se fisicamente no vilão foi o maior desafio de Nosferatu. Com Joel Harlow – vencedor do Oscar de melhor caracterização em Star Trek, em que Zachary Quinto fazia de jovem Spock –, tentaram encontrar uma correlação entre o aspeto físico e o psicológico, identificando as várias idades do vampiro ao longo da série (40, 65, 85, 105 e 135 anos). Para cada uma delas, há um conjunto de características físicas e um padrão vocal. Charlie Manx, uma mistura de Grinch com Drácula, “não se vê como um vilão”, conta o protagonista. “Ele acredita de forma genuína que oferece a estas crianças uma vida melhor. Isso torna-o tão retorcido e interessante”, acrescenta.

Mais do que vilões, Zachary Quinto gosta de interpretar personagens interessantes, dinâmicas e complexas. “Todas as personagens que interpretamos estão relacionadas com papéis anteriores. Esta não foi construída a pensar noutra em específico que eu já tenha feito, mas o facto de já ter representado outros arquétipos de vilão é a pedra de toque para voltar ao que o público gosta de me ver fazer. Charlie Manx corporiza um final que Sylar, em Heroes, começou e que Thredson, em American Horror Story, continuou. Para mim é tudo muito orgânico. É bom voltar ao que nos é familiar.”

Best-seller de Joe Hill, escrito em 2013, Nosferatu foi considerado um dos dez melhores livros de ficção do ano pela revista Time. O escritor já venceu dois prémios Bram Stoker, o mais importante do género terror.

