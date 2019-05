"A Guerra dos Tronos: A Última Patrulha": Como se fazem os dragões

O inverno chegou e já se foi embora. Com o fim de A Guerra dos Tronos, estreia-se A Última Patrulha, documentário de duas horas sobre a produção da oitava (e mais polémica) temporada da série de televisão. Para ver nesta segunda, 27, no canal de streaming HBO

D.R.

O Trono de Ferro foi entregue (mais ou menos) no domingo passado, dia 19, mas a HBO não quer deixar a febre por Westeros diminuir. Uma semana depois de A Guerra dos Tronos ter terminado, nesta segunda, 27, é transmitido A Última Patrulha, documentário de duas horas sobre a produção da oitava (e mais polémica) temporada da série de televisão. O making of é da realizadora britânica Jeanie Finlay (Orion: The Man Who Would Be King e Sound It Out) e a plataforma de streaming vende a ideia de revelar um “acesso sem precedentes” aos bastidores das gravações.

Não é claro até que ponto será mesmo assim, tendo em conta a direção da história nos últimos seis episódios. As escolhas dos produtores foram alvo da fúria dos fãs nas últimas semanas (mais de 1,2 milhões assinaram uma petição a exigir um remake). Em todas as sete temporadas anteriores, mais de 86% deu sempre nota positiva à série no site Rotten Tomatoes. Nesta última, só 37% gostou. Os atores também não parecem estar totalmente felizes em entrevistas. As queixas são muitas, mas a mais frequente é o ritmo supersónico do enredo. Uma história que foi sempre contada em “lume brando” passou a abandonar fios narrativos e a incluir reviravoltas repentinas em personagens. Esta maior rapidez está relacionada com a vontade dos produtores, David Benioff e D.B. Weiss, de avançarem com os seus projetos futuros: a preparação da próxima trilogia de Star Wars.

Será interessante verificar se vão usar o documentário para justificar algumas das suas escolhas ou se ele irá concentrar-se no desafio de produzir a temporada mais ambiciosa de sempre na televisão, com um custo de 15 milhões de dólares por episódio. A Última Patrulha pode ser uma dose rápida para aqueles que estão a ressacar com o fim da série. Um mata-bicho enquanto George R.R. Martin não acaba os livros ou a HBO divulga mais informação sobre a prequela de A Guerra dos Tronos que já está a ser preparada.

A Guerra dos Tronos: A Última Patrulha > HBO > estreia 27 mai, seg