"Explorar o Egito com Ranulph e Joseph Fiennes": Aventura ao estilo de “Indiana Jones” no canal National Geographic

Recriação da expedição ao rio Nilo, feita há 50 anos por Ranulph Fiennes, desta vez acompanhado pelo ator e primo mais novo. Explorar o Egito com Ranulph e Joseph Fiennes estreia-se neste sábado, 6, no canal National Geographic

D.R.

Antes de passarem três semanas juntos dentro de um jipe, percorrendo os limites do rio Nilo, desde o Mediterrâneo até à fronteira com o Sudão, o ator Joseph Fiennes, 48 anos, só se tinha cruzado uma única vez com o seu primo em segundo grau Sir Ranulph Fiennes, por muitos considerado o maior explorador do mundo. Mal se conheciam, porque Ranulph, hoje com 75 anos, passou boa parte da sua vida em expedições desafiantes, como a que fez ao Egito, em 1969, a comemorar 50 anos. “Em criança, ouvia histórias sobre ele a escalar o Evereste, setenta dias sozinho num bloco de gelo, um duplo bypass e, depois, correr sete maratonas em sete continentes em apenas sete dias e coisas assim, relatadas também no seu livro The Feather Men”, conta Joseph Fiennes à VISÃO Se7e, em Londres, na apresentação da série documental.

Ao longo de três episódios, emitidos ao sábado à tarde, são várias as peripécias a lembrar os filmes da saga Indiana Jones. Foi preciso aprender a conduzir no deserto para ir de Alexandria até ao complexo arqueológico Abu Simbel. Estiveram cara a cara com cobras, escorpiões e aranhas, rastejaram em túneis, ficaram atolados na areia, com 48ºC ao sol, encontraram sarcófagos com 2 500 anos, atravessaram um lago com crocodilos, pernoitaram dentro da grande pirâmide de Gizé. Para Joseph Fiennes (The Handmaid’s Tale, Shakespeare in Love) mais do que conhecer a cultura egípcia, com o primo mais velho aprendeu que é preciso “planear, planear, planear e prever tudo o que pode correr mal. É mais seguro não correr riscos e não ter pressa”. Conselhos sábios de quem sabe do que fala.

D.R.

Além da expedição ao rio Nilo, em 1969, Sir Ranulph Fiennes acumula outros feitos. Entre 1979 e 1982, liderou a primeira circum-navegação do mundo ao longo de um meridiano. Em 1993, com Mike Stroud, percorreu a pé, em 95 dias, 2 160 km na Antártida, com passagem pelo Polo Sul, sem qualquer tipo de assistência

Explorar o Egito com Ranulph e Joseph Fiennes > National Geographic > estreia 6 abr, sáb 15h30