A Fórmula 1 está de volta no canal Eleven Sports 3

O espetáculo dos grandes prémios de F1 regressa já neste fim de semana, na Austrália. E pode ver tudo na TV ou em streaming a partir desta sexta-feira, 15

Getty Images

A Eleven Sports promete uma abordagem inovadora à Fórmula 1 em Portugal, com a atribuição de um canal dedicado ao desporto motorizado. A partir desta sexta-feira, 15, o canal terá um mínimo de 10 horas diárias dedicadas aos automóveis. No total, para esta temporada estão garantidas 150 horas de transmissão em direto de F1 e 85 das provas F2, F3 e Porsche Supercup. Tudo em alta definição e incluindo todos os treinos, qualificações e corridas.

A grande novidade da cobertura da temporada de Fórmula 1 deste ano é que a Eleven Sports vai ter equipas de reportagem em, pelo menos, sete grandes prémios. Além da corrida deste fim de semana, em Melbourne, na Austrália (treinos livres: 15 mar, sex 1h e 5h; 16 mar, sáb 3h; sessão de qualificação 16 mar, sáb 18h; Grande Prémio 17 mar, dom 5h10), são certas as presenças no GP 1000, em Xangai, Barcelona, Mónaco, Silverstone e nos últimos dois grandes prémios da temporada. Duarte Félix da Costa será o enviado especial e o elemento-chave da equipa, constituída ainda por Óscar Góis e João Carlos Costa, no acompanhamento das provas e dos treinos. Além de narrações emotivas e informativas, o canal promete interação com os telespetadores nas redes sociais através da hashtag #ElevenF1.

O canal promete ainda uma série de outros conteúdos exclusivos, como a F1 Insight e a GP Confidential, com documentários, entrevistas aos pilotos, reportagens sobre as equipas, resumos e análises dos grandes prémios. Todos estes conteúdos estarão disponíveis para os fãs do desporto motorizado em qualquer dos operadores de TV em Portugal, além da opção de streaming em elevensports.pt ou na app Eleven Sports nas lojas iOS e Google Play.

Fórmula 1 > Eleven Sports 3 > Emissão a partir de 15 mar, sex