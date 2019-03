"The First", no canal AMC: Sean Penn a caminho de Marte

A série, escrita e produzida por Beau Willimon, mostra como a ida do Homem ao Planeta Vermelho é uma missão iminente. The First, com o ator Sean Penn, estreia-se nesta terça, 5, no canal AMC

Alan Markfield

Até agora, só alguns robôs aterraram em Marte. Ainda há 15 dias, o Opportunity da NASA deixou de comunicar com a Terra, após 15 anos de missão. Em desenvolvimento continua Starship, o projeto da SpaceX, de Elon Musk, cujo desafio gigante é levar uma nave tripulada ao Planeta Vermelho. Enquanto a realidade caminha para um momento histórico, a série The First ficciona aquela que poderá ser a primeira missão humana a Marte, com Sean Penn no papel do comandante Tom Hagerty.

Aos 58 anos, e em excelente forma física, o ator californiano revela com mestria as fraquezas do protagonista. Tom Hagerty é uma pessoa atormentada, desesperada, sempre de semblante carregado, por razões que se descobrem ao longo dos únicos oito episódios. The First, série original da plataforma de streaming Hulu que se estreia em Portugal no canal AMC, começa com a contagem decrescente para a partida de cinco astronautas, numa missão de dois anos e meio em busca de respostas.

Sem querer estragar a surpresa, é relevante dizer que a missão falha, facto que determina o desenrolar da história. Tom Hagerty terá de recrutar novos astronautas, treiná-los e fazer escolhas, nem sempre fáceis. A ficção científica cruza-se com o lado humano, ao revelar-se a relação problemática entre Hagerty e a filha (Anna Jacoby-Heron), as histórias pessoais de cada um dos astronautas ou mesmo as permanentes dúvidas da milionária Laz Ingram (Natascha McElhone de Solaris, The Truman Show: A Vida em Direto e Californication), dona da empresa aeroespacial responsável pela missão.

Depois de House of Cards, o argumentista norte-americano Beau Willimon deixa o planeta Terra – mas não a política – para uma missão em Marte

The First > AMC > estreia 5 mar, ter 22h10