O dilema da saúde pública no Brasil na série "Sob Pressão"

Canal Globo exibe Sob Pressão, série que traça o retrato desse Brasil onde a corrupção entra num sistema que também está doente. Para ver a partir deste domingo, 24

Sem o romantismo cor de rosa de Anatomia de Grey, a série brasileira Sob Pressão fala de questões sociais, morais e filosóficas. Com a segunda temporada prestes a estrear-se (dia 10 de março), os primeiros dez episódios são agora repostos ao domingo, ao final da tarde. Toda a dramaturgia segue um realismo muito cru, seja quando mostra a violência do dia a dia no Rio de Janeiro seja quando vemos o poder político a interferir na gestão hospitalar.

No “Macedão”, como é conhecido o Hospital Luís Carlos Macedo, faltam ambulâncias e incubadoras, mas sobram situações em que os médicos põem a sua vida em risco. Na segunda temporada, surge um novo elemento que prejudicará o funcionamento do hospital: a corrupção. Com a chegada da ambiciosa Renata (Fernanda Torres), a nova gestora do “Macedão”, tudo passa a ser uma questão de dinheiro.

Nos novos episódios, Sob Pressão sai para a rua e entre as novas histórias, que acontecem fora das Urgências, estão um grave acidente de autocarro, o desabamento de um edifício e o içamento de um paciente obeso da varanda de um prédio. Estes casos são o reflexo da realidade social, que resultam em problemas de saúde quando entram na Urgência. Com o hospital a rebentar pelas costuras, a dupla de médicos Evandro (Júlio Andrade) e Carolina (Marjorie Estiano), “um casal de heróis trágicos”, como define o autor Lucas Paraizo, mantém o protagonismo e também eles têm dramas e crises, muitas vezes, tão fortes quanto os dos seus pacientes.

Sob Pressão > Reposição da primeira temporada 24 fev, 3 mar, dom 19h40 > repete seg-sex 00h10 > estreia da segunda temporada 10 mar, dom 19h40