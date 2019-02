E os vencedores foram...: 40 filmes para (re)ver no Mês dos Oscars do canal TVCine2

Em fevereiro, oportunidade para (re)ver grandes filmes de Hollywood, todos premiados nas principais categorias dos Oscars, no canal TVCine2

DR

As escolhas podem pecar por injustas, mas no caso deste longo ciclo, de entre os 40 filmes selecionados, haverá, seguramente, muitos e bons argumentos para ficar em frente ao televisor. Durante os próximos fins de semana, até à hora de começar a 91ª cerimónia de entrega dos Oscars, na madrugada de 24 para 25 de fevereiro, o TVCine2 transmite uma série de filmes, todos premiados nas principais categorias da Academia de Hollywood.

A viagem no tempo começa dedicada aos atores. Em A Última Ordem (2 fev, 14h45), Emil Jannings, no papel de um antigo general do Império Russo, recebeu o Oscar de Melhor Ator antes da cerimónia, porque tinha de voar para a Europa. A dupla Claudette Colbert e Clark Gable, em Uma Noite Aconteceu (2 fev, 16h20), de Frank Capra, protagoniza uma bela história de amor. John Huston leva-nos a uma aventura no México, em O Tesouro de Sierra Madre (2 fev, 19h50), com Humphrey Bogart e Walter Huston. Quatorze anos antes de My Fair Lady, George Cukor realizou A Mulher que Nasceu Ontem (3 fev, 16h45) com Judy Holliday. Com argumento de Tennessee Williams, A Rosa Tatuada (3 fev, 22h), de Daniel Mann, valeu a estatueta dourada a Anna Magnani, ao lado de Burt Lancaster. A versão restaurada de A Ponte do Rio Kwai (9 fev, 15h40) relembra Alec Guinness em mais uma realização de David Lean (Lawrence da Arábia, Doutor Jivago).

A saga O Padrinho, de Francis Ford Coppola (10 fev, 13h50, 18h40), não poderia ficar de fora – Marlon Brando entrou para a História ao rejeitar o Oscar, numa luta pela inclusão de índios norte-americanos na indústria de cinema norte-americana. E quem não se lembra de Jodie Foster, em Os Acusados (10 fev, 22h), ou de Tom Hanks, em Filadélfia (17 fev, 18h)? Tantos e tão bons desempenhos para (re)ver, no mês dos prémios do cinema. O ciclo termina a 24 de fevereiro com filmes recentes: Coco (7h), Chama-me pelo Teu Nome (11h05), Blade Runner 2049 (13h20), Três Cartazes à Beira da Estrada (22h) e A Forma da Água (24h), vencedor na categoria de Melhor Filme em 2018.

O ciclo termina a 24 de fevereiro com filmes recentes: Coco (7h), Chama-me pelo Teu Nome (11h05), Blade Runner 2049 (13h20), Três Cartazes à Beira da Estrada (22h) e A Forma da Água (24h), vencedor na categoria de Melhor Filme em 2018.

Mês dos Oscars > 2-3, 9-10, 16-17, 23-24 fev, sáb-dom vários horários ao longo de todo o dia > TVCine2