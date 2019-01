No canal Fox, a nova série 'The Passage' vai em busca da imunidade universal

Experiências secretas visam acabar com todas as pandemias do mundo. A solução passa por cobaias humanas, ameaçadas por uma nova espécie de vampiros. A série The Passage estreia-se esta segunda-feira, 21, no canal Fox

Logo aos primeiros minutos, The Passage revela ao que vem. Sim, há vampiros, mas há muito mais: cenas de ação e de suspense, tiros e perseguições policiais, fortes relações humanas e um mundo sobrenatural, com personagens cuja caracterização vampiresca é de se lhe tirar o chapéu. The Passage é baseado na trilogia literária homónima de Justin Cronin, um autor norte-americano, que Liz Heldens adaptou para televisão e que conta com Ridley Scott entre os seus produtores-executivos.

Erradicar pandemias globais para as quais ainda não existem vacinas é a missão do projeto Noah. Nesse laboratório, diversos investigadores fazem experiências com um perigoso vírus que pode levar à cura de todas as doenças, ao mesmo tempo que põe em causa a continuidade da Humanidade, ameaçada por uma nova espécie de vampiros. Para cobaias, são escolhidos presos que estão no corredor da morte. Mas o segredo para o sucesso parece ser a idade das pessoas, pois a fórmula ataca os neurónios. Como as crianças têm mais neurónios, uma cobaia jovem aumenta, em muito, a probabilidade de a experiência ser bem-sucedida. Amy Bellafonte (Saniyya Sidney) é a criança perfeita para entrar no laboratório. Acabou de perder a mãe, foi entregue aos Serviços Sociais, é a menina de que ninguém sente a falta. Cabe ao agente Brad Wolgast (Mark-Paul Gosselaar) a responsabilidade de trazê-la para o projeto, mas, no caminho, os dois criam uma relação paternal que vai dificultar bastante a tarefa.

Ao longo dos dez episódios, além da relação entre Amy e Brad, exploram-se várias narrativas: a dos cientistas, as vidas passadas de cada um dos vampiros e de como eles ali chegaram. Há ainda um lado sobrenatural na série, em que os pensamentos dos vampiros estão na cabeça quer das cobaias quer da polícia. São sonhos cada vez mais reais, com verdadeiras premonições do que vai acontecer. Os vampiros, imunes a qualquer doença, são verdadeiros monstros. Dentro das celas, alimentam-se bebendo sangue que jorra da torneira à hora certa das refeições. Tétrico.

The Passage > Fox > Estreia 21 jan, seg 22h15