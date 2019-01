"O Justiceiro": O anti-herói da Marvel regressa à Netflix

Segunda temporada daquela que é, talvez, a mais violenta série da Marvel no serviço de streaming. O Justiceiro está disponível na Netflix a partir desta sexta, 18

David Giesbrecht/Netflix

Os primeiros acordes não são imediatamente reconhecíveis. O som da guitarra mistura-se com tiros, mas Would?, tema dos Alice in Chains que dá início ao trailer da segunda temporada de O Justiceiro, encaixa na perfeição no tom da série – pesada e, arriscamos dizer, a mais violenta da Marvel na Netflix. Não é de estranhar, Frank Castle é mais um anti-herói. Ele é dos bons mas não está com meias-medidas: quem se mete no seu caminho, morre. Vimo-lo, pela primeira vez, em 2016, na segunda temporada de O Demolidor. Um antigo Marine que só quer vingar a morte da sua mulher e dos seus dois filhos. Na altura, Jon Bernthal, o ator que dá vida a Frank Castle, disse em várias entrevistas que, se a sua personagem fosse bem recebida, seria provável que a Netflix apostasse numa série. E assim foi. Em dezembro de 2017, ainda O Justiceiro não se tinha estreado há um mês, o serviço de streaming anunciava a 2ª temporada, disponível nesta sexta, 18, em 13 episódios.

Neste regresso, Frank Castle assume uma outra identidade e faz-se à estrada, em busca de paz. Até ao dia em que decide salvar uma rapariga da morte encomendada. “Porque me ajudaste no bar, naquela noite?”, pergunta Amy Bendix (Giorgia Whigham). “Tinha de me envolver. As coisas são como são”, responde-lhe o Justiceiro. Interessado pelo mistério que rodeia Amy, Frank torna-se um alvo a abater. E, embora surja um novo vilão para adensar a história – o fundamentalista cristão de extrema-direita John Pilgrim (Josh Stewart) –, o guião assenta no confronto entre Frank e Billy Russo (Ben Barnes), velho amigo e responsável pela morte da sua família. Sobre o futuro da série, pouco parece importar o sucesso desta temporada. A Netflix decidiu cancelar Luke Cage e Punho de Ferro, não vai dar continuidade a Os Defensores e só a 3ª temporada de Jessica Jones deverá estrear-se. A Disney (que, em 2009, comprou a Marvel) prepara-se para lançar, no final deste ano, o Disney+, um serviço de streaming. A ver vamos.

Veja o trailer da segunda temporada de O Justiceiro

O Justiceiro > Estreia 18 jan, sex > Netflix