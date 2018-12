"A Verdade Sobre o Caso Harry Quebert", no AMC: Inocente até prova em contrário

Jean-Jacques Annaud realiza esta adaptação do best-seller de Joël Dicker, com Patrick Dempsey, o eterno McDreamy de Anatomia de Grey, no papel principal. A série A Verdade Sobre o Caso Harry Quebert estreia neste domingo, 2, no canal AMC

Esta poderia ser uma intrincada, mas bela história de amor, caso não fossem descobertos mentiras e segredos tão bem guardados. Ao longo dos dez episódios, a ação desenrola-se em três tempos: no verão de 1975, quando o escritor Harry Quebert (Patrick Dempsey) conhece a jovem Nola Kellergan (Kristine Froseth) e vivem uma paixão; no final da década de 1990, em Nova Iorque, durante as aulas de literatura em que Marcus Goldman (Ben Schnetzer) idolatra o professor Harry; e em 2006, quando Harry é preso por suspeita de homicídio de Nola, desaparecida há 31 anos. Para muitos espectadores, o ator Patrick Dempsey será sempre associado ao papel de Derek Shepherd, em Anatomia de Grey, mas vale a pena dar-lhe uma oportunidade neste thriller ao lado da atriz Kristine Froseth, uma norueguesa de 23 anos, a fazer lembrar Brooke Shields, em A Lagoa Azul, ou Natalie Portman, em Léon, O Profissional.

A Verdade Sobre o Caso Harry Quebert é uma adaptação televisiva do livro com o mesmo nome que, há seis anos, se tornou um verdadeiro best-seller europeu. Na altura, o autor suíço Joël Dicker, então com 25 anos, ganhou o Grande Prémio de Romance da Academia Francesa, além do Prémio dos Escritores de Genebra por obras não publicadas. Entretanto, o livro está traduzido em 32 línguas, com mais de três milhões de exemplares vendidos em todo o mundo.

De forma cativante, numa realização de Jean-Jacques Annaud (O Urso, O Nome da Rosa), os episódios funcionam como um puzzle que se vai montando, à medida que Marcus Goldman larga tudo e parte para Summerdale, zona costeira do estado norte-americano do Maine, para dar início a uma investigação própria e delinear, com o advogado, uma estratégia de defesa para o seu mentor, o professor Harry Quebert. Marcus, O Magnífico, como é tratado, é um escritor em ascensão, que aparece em capas de revistas, dá autógrafos, mas a falta de inspiração para um próximo livro leva-o a aproximar-se de Quebert. É preciso reunir provas que corroborem a sua inocência, apesar de o corpo de Nola ter sido encontrado enterrado no jardim da sua casa. Rapidamente, o professor passa de bestial a besta numa comunidade onde é considerado uma celebridade. “É mais fácil escrever sobre o mundo do que viver nele”, desabafa.

A Verdade Sobre o Caso Harry Quebert > AMC > Estreia 2 dez, dom 22h10 (episódio duplo)