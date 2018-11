Na minissérie “Escape at Dannemora”, todas as regras foram quebradas

Irreconhecível. Com mais 20 quilos, um ar desmazelado, uns óculos com lentes grossas e uma dentadura que lhe muda as feições, assim está Patricia Arquette (a atriz protagonista da série Medium e do filme Boyhood, com o qual venceu o Oscar de Melhor Atriz Secundária), agora no papel de cúmplice de dois presos que conseguem escapar da prisão. A história principal é deles, mas um dos aspetos mais impressionantes de Escape at Dannemora é mesmo a personagem Tilly Mitchell. Com 51 anos e casada há 21 com o mesmo homem, funcionário da cadeia, ela tem uma relação privilegiada com os presos, não só porque também trabalha na prisão, como supervisora da alfaiataria, mas também porque mantém relações sexuais com os detidos, numa espécie de triângulo amoroso, sem qualquer tipo de afeto, tal como mostram as cenas mais ousadas e cruas.