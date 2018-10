A oitava temporada de "American Horror Story: Apocalypse" já se estreou e traz novidades. Não se assuste

A reinvenção constante de American Horror Story não é novidade para os fãs. A oitava temporada, já em exibição no canal Fox, passa-se no futuro e tem novos nomes no elenco. American Horror Story: Apocalypse é uma das 25 séries de televisão a não perder que fazem o tema de capa da VISÃO Se7e esta quinta-feira, 11, nas bancas