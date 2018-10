Lições muito simples para aprender na Escola do Panda

Em tempo de novo ano letivo, uma escola de artes que combina diversão e educação para ver a partir desta segunda, 1 de outubro, no Canal Panda

Depois de já ter feito programas com realidade virtual (A Caderneta do Panda) e realidade aumentada (O Código Panda), o canal infantil, há 23 anos a emitir em Portugal, aposta agora em passar mensagens mais simples. “Vamos apelar aos valores universais da amizade ou de uma vida saudável. É importante ter não só um programa divertido mas também com algum valor didático”, explica Piet-Hein Bakker.

Para o produtor, “a tendência será a de cada vez mais ver conteúdos interativos. Mesmo assim, acredito que as novas tecnologias não estão a matar a televisão, tal como esta não matou a rádio. É preciso captar os novos interesses das crianças”, explica. Uma tendência em larga escala é o conceito de “faça você mesmo”, com os miúdos a verem vídeos em que aprendem a fazer determinadas coisas. Por isso, a Escola do Panda também terá conteúdos do género, ao ensinar, por exemplo, pequenas receitas culinárias. Um dos 52 episódios do programa trata também da temática das tecnologias, transmitindo a mensagem de que a vida está a passar-nos ao lado se olharmos só para um ecrã.

Cláudia Semedo e Paulo Vintém são os professores, enquanto as crianças Matilde Serrão e Isaac Carvalho encarnam o papel dos alunos. A eles juntam-se os amigos do Panda e cada um deles torna-se protagonista de um episódio. Com o Panças por perto, vai ser difícil ter uma aula de culinária, pois o hipopótamo vai comendo os ingredientes. Já a zebra Riscas, ao tornar-se um DJ de sucesso, esquece os amigos. “A parte mais importante da escola é a componente de formação humana”, diz Cláudia Semedo. “O que me encanta é passar mensagens além dos talentos artísticos, mas focadas nas pessoas que somos.”

Escola do Panda > Canal Panda > Estreia 1 out, seg 8h30 > seg-sex 8h30, 16h, 18h