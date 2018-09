Personalidade e muito sabor nos novos episódios de 'Chef’s Table'

Chef's Table, a série documental que eleva a gastronomia a uma obra de arte cinematográfica, está de volta com quatro novos episódios, disponíveis a partir desta sexta, 28, na Netflix

Michael Chevas/Netflix

Ao longo de quatro temporadas, Chef's Table já nos surpreendeu 23 vezes, em cada um dos episódios dedicados aos melhores chefes do mundo. Sem esquecer mais duas temporadas especiais, uma dedicada a cozinheiros franceses e outra às maiores referências mundiais da pastelaria. São verdadeiras viagens à volta do mundo e não, necessariamente, à mesa. Através das biografias, dos percursos pessoais e profissionais dos chefes, uns mais mediáticos do que outros, e das suas criações, conhecem-se os sabores de todos os continentes.

Na estreia desta quinta temporada, com a sexta já garantida para o próximo ano, a série original da plataforma de streaming Netflix vai entrar no meio das refeições requintadas, confecionadas em cozinhas notáveis lideradas por chefes, cujas histórias não são livros abertos. Até agora.

Netflix

Cristina Martinez, do restaurante South Philly Barbacoa, em Filadélfia, nos Estados Unidos da América, é o típico exemplo da imigrante sem documentos, que se agarrou ao que sabia fazer para sobreviver: churrasco. No South Philly Barbacoa – a maior surpresa da lista dos melhores novos restaurantes do ano passado, da Bon Appétit – serve tacos de cordeiro em tortilhas caseiras com uma tigela de consomé, a partir das cinco da manhã, aos fins de semana. Agora, Cristina Martinez é uma figura da reforma da imigração que dá voz aos quase 25% dos trabalhadores de cozinha que são imigrantes sem documentos.

Ezra Patchett/Netflix

Albert Adrià é uma espécie de génio por trás do monstro que foi o seu irmão mais velho, Ferran Adrià e o seu restaurante El Bulli, uma verdadeira experiência mundial gastronómica que elevou a cozinha espanhola e os seus chefes ao estrelato. Entre as suas famosas criações conta-se a azeitona esferificada. Desde o encerramento do El Bulli, Albert tornou-se o centro das atenções com o bar de tapas Tickets, em Barcelona, Espanha, que combina as extravagantes tradições do circo espanhol com uma alegre celebração da cultura catalã do vermute.

Netflix

Musa Dağdeviren é um chefe do povo, um historiador e um embaixador cultural com o seu restaurante Ciya, em Istambul, na Turquia. Criou uma cultura culinária partilhada que quer romper as divisões étnicas, nacionalistas, religiosas e políticas na Turquia. Hoje, viaja por todo o país, trabalhando com os anciãos locais e mantendo vivas antigas tradições e receitas. Em vez de tentar reinventar a sua cultura gastronómica está concentrado em documentar essa cultura alimentar enquanto há pessoas vivas que se lembram dela.

Netflix

Bo Songvisava está a fazer algo, radicalmente, diferente com sua culinária tailandesa no Bo.lan em Banguecoque. A chefe dedica-se à slow food, movimento orgânico centrado na qualidade e ingredientes indígenas em plantações industriais de alto rendimento e culturas geneticamente modificadas. A melhor chefe feminina da Ásia, em 2013, quer mostrar que a comida tailandesa não é apenas arroz pegajoso.

No próximo ano, a sexta temporada, reservada ao tema “voltar às origens”, terá mais quatro episódios com Mashama Bailey (Geórgia), Dario Cecchini (Itália), Asma Khan (Índia), Sean Brock (Estados Unidos).

Chef's Table > Netflix > Estreia 28 set, sex