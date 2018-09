"James Cameron - A história da ficção científica": De onde vem e para onde vai?

O realizador James Cameron sai de trás das câmaras, para conduzir uma série documental sobre um género que tanta curiosidade desperta. Estreia esta sexta, dia 7, no canal AMC

Michael Moriatis/AMC

Com quatro sequelas de Avatar em fase de pré-produção e filmagens, James Cameron, explorador residente da National Geographic, assume a condução dos seis episódios desta nova série documental. O realizador, escritor e produtor, nascido há 64 anos em Ontário, Canadá, não só questiona as raízes da ficção científica como revela uma visão futurista do género. Mas não o faz sozinho. Entrevistou alguns dos nomes mais importantes do cinema, como os realizadores Guillermo del Toro, George Lucas, Christopher Nolan, Ridley Scott e Steven Spielberg, e os atores Arnold Schwarzenegger, Will Smith, Joseph Gordon-Levitt, Mila Jovovich, Zoe Saldana, Keanu Reeves, Jeff Goldblum e Sigourney Weaver.

É muito graças aos filmes de ficção científica, e às obras escritas que tantas vezes os inspiram, que o Homem idealiza outras formas de vida, questionando a sua própria existência. No primeiro episódio, Vida Alienígena (7 set), não se nega nem se confirma a existência de extraterrestres, antes o facto de causarem fascínio e medo. Em Exploração do Espaço (14 set) tenta perceber-se se as mais recentes descobertas no Universo mudarão o ser humano. Monstros (21 set) analisa como a ficção científica aproveita o poder do medo, de Godzilla e Parque Jurássico até Stranger Things. Temas recorrentes nos filmes deste género são o fim do mundo e as nações pós-apocalípticas, mas Futuros Escuros (28 set) diz-nos que acabar com a Humanidade é mais difícil do que a ficção possa fazer crer.

James Cameron - A história da ficção científica > Estreia 7 set, sex 22h50 > AMC