"Carter": Do set de cinema para a cena do crime no AXN

O ator Harley Carter, protagonista de uma série de detetives, muda-se de Hollywood para o Canadá, para ajudar a polícia a resolver crimes reais na sua cidade natal. A série estreia esta quarta, 5

Brooke Palmer

A vida não é um programa de televisão, mas para Harley Carter as coisas vão começar a confundir-se. Nesta nova série policial com um toque de comédia, a ficção mistura-se com a realidade, ou não fosse a personagem principal, interpretada por Jerry O’Connell, um ator a viver o sonho americano. Ao longo dos dez episódios, cada um com uma história independente, nem tudo é dramático ou excitante como na vida que Carter levou nos últimos anos em Hollywood, com festas, flashes, paparazzi e um casamento aparentemente feliz com uma supermodelo. Um mundo de fama que começa a desmoronar-se e passa, rapidamente, a pesadelo. Harley Carter tornou-se conhecido ao dar vida a um detetive, na série policial mais popular dos últimos tempos nos Estados Unidos da América. Agora, que a reputação está em baixo, regressa a casa em Bishop, no Ontario, onde vai confrontar-se com mistérios do passado (incluindo o desaparecimento, há 25 anos, da sua própria mãe) e usar a sua experiência na televisão para ajudar as autoridades locais. Poucos o levam a sério, e muitos confundem-no com a personagem que interpretava. Até os seus melhores amigos, a agente Sam Shaw (Sydney Tamiia Poitier, filha do carismático ator Sidney Poitier) e Dave Leigh (Kristian Bruun) acreditam estar a atravessar a típica crise de meia-idade.

Assim que chega a casa, Harley Carter descobre que a sua governanta, desde há 30 anos, foi acusada de homicídio e que Sam Shaw está encarregada do caso. Ao aceitar o cargo de consultor, no primeiro caso oficial, Carter percebe que é muito mais fácil representar no set de cinema do que investigar um crime real. Esta não é a primeira vez que vemos Jerry O’Connell no papel de detetive. Durante seis temporadas em A Patologista o ator foi Woody Hoyt. Nascido e criado em Nova Iorque, Jerry O’Connell começou sua carreira aos 11 anos no filme Stand by Me, de Rob Reiner, ao lado de outros estreantes como River Phoenix e Kiefer Sutherland. Popularizou-se no papel de jogador de futebol norte-americano em Jerry Maguire, com Tom Cruise. Em 2004, assina o argumento e a produção executiva de A Filha da América, lançando Katie Holmes nesta realização de Forest Whitaker. E, mais recentemente, também o vimos nas séries Veronica Mars ou Os Mistérios de Laura.

Carter > Estreia 5 set, qua 22h30 > AXN