"Unidade 42", na RTP2: Uma companhia segura

O novo policial belga vem reforçar a oferta de séries europeias de qualidade no horário nobre do canal 2. A estreia de Unidade 42 é esta sexta, 24

Há três anos, a programação dos serões da RTP2 surpreendia tudo e todos, mesmo sem bater recordes de audiência. A série dinamarquesa Borgen levava os telespectadores pela mão a conhecerem os jogos políticos na Dinamarca, com a eleição de uma primeira-ministra que descobriu como o cargo lhe trazia tantas responsabilidades imprevistas. Era um tempo televisivo ainda sem Netflix para ver sem hora marcada. Para quem não aprecia telenovelas portuguesas, debates acesos sobre futebol, blockbusters de ação norte-americanos ou dramas nos hospitais, o horário nobre do canal dois da estação pública nacional passou a ser sinónimo de séries europeias de qualidade, algumas em línguas totalmente desconhecidas, outras em idiomas mais percetíveis. Quem não se lembra de Príncipe, um policial com muito romance à mistura, em espanhol; de Gomorra, dedicada à história da máfia italiana; de A Agência Clandestina sobre os serviços secretos franceses e o terrorismo; de Eternos Rivais, acerca dos fundadores da Adidas e da Puma, em alemão? Ou, mais recentemente, O Agente Secreto, sobre espionagem russa em terras britânicas, e O Restaurante, uma produção sueca que começa em 1945, no fim da Segunda Guerra Mundial.



Agora, no final deste mês de agosto, estreia-se Unidade 42, sobre os meandros dos crimes cibernéticos, cada vez mais virais e menos fáceis de detetar. Nesta série policial de dez episódios, para ver de segunda a sexta-feira, por detrás de cada caso há sempre uma história humana para ser contada. Na Unidade de Delito Cibernético da polícia belga, Sam e Billie não se conhecem, mas o agente pouco experiente em tecnologias e a ex-hacker vão ter de aprender a trabalhar juntos. No episódio de estreia, várias mulheres são encontradas mortas, nuas, em frente aos seus computadores. A ligação à internet foi alvo de um ataque informático e agora a dupla terá de conseguir perceber todas as pistas falsas que o serial killer coloca nos computadores para não ser apanhado. Ao mesmo tempo, é preciso prever e impedir novos ataques e novas vítimas.

Unidade 42 > estreia 24 ago, sex 22h15 > exibição seg-sex 22h15