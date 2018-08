"All or Nothing: Man. City": As lições de Pep Guardiola nos bastidores da Premier League

Documentário de oito episódios, com acesso ao balneário, mostra os bastidores da campanha rumo à conquista da Premier League. Em estreia hoje na Amazon Prime Video

O trailer cumpre, na perfeição, o seu propósito de aguçar a curiosidade. “Claro que, nas conferências de imprensa, vou defender-vos até ao último dia das nossas vidas, mas aqui vou dizer-vos a verdade”, avisa Pep Guardiola, em pleno balneário do Manchester City, dirigindo-se aos jogadores que liderou rumo à conquista da Premier League, na época passada, com direito a recorde de pontos (97), vitórias (31) e golos (105). Não se admirem, portanto, se os mimos para inglês ver se transformem em duras reprimendas (aqui, que ninguém nos ouve), disse-lhes o treinador espanhol.

Acontece que a equipa de filmagem da Amazon Prime Video não só ouviu como gravou. O resultado é o documentário All or Nothing: Man. City, de oito episódios, com acesso ao balneário, aos campos de treino e aos gabinetes do clube, ao longo de toda a temporada. Os bastidores de uma caminhada triunfal no campeonato inglês, sem passar ao lado do fracasso na Liga dos Campeões, por culpa do Liverpool. “Alguns de vocês jogam melhor quando estão chateados comigo. Então, se me odeiam, odeiem-me, não há qualquer problema”, atira Guardiola, noutro momento de balneário já divulgado para promover a estreia mundial do documentário, em mais de 200 países, na plataforma de streaming da Amazon.

Bernardo Silva, o único português no plantel dos campeões ingleses, faz parte do “elenco”, nos oito episódios, mas o treinador rival do Manchester United, José Mourinho, também tem direito a fazer de si próprio em três episódios. A narração ficou a cargo do afamado ator britânico Ben Kingsley.

All or Nothing: Man. City > Estreia 17 ago, sex > Amazon Prime Video