"Castle Rock", os mistérios de Stephen King deram uma série

Não é preciso ser-se grande entusiasta e conhecedor do universo de terror de Stephen King, para se ficar preso à narrativa misteriosa de Castle Rock. Aliás, nesta produção de J. J. Abrams para a plataforma de streaming Hulu (que não está disponível em Portugal), os criadores Sam Shaw e Dustin Thomason fizeram questão de encontrar um equilíbrio que não prejudicasse a importância dada aos locais e às histórias do escritor. Castle Rock teve mesmo a bênção de Stephen King, fã das produções de J. J. Abrams, desde a série Perdidos. Ambos já trabalharam juntos em 11.22.63, minissérie de oito episódios baseada no livro homónimo de King, em que a personagem principal viaja no tempo para tentar evitar o assassínio do Presidente norte-americano J. F. Kennedy.

No último ATX Television Festival, em Austin, no Texas, Dustin Thomason contou que King, depois de ver o primeiro episódio, revelou que, pela primeira vez em muito tempo, gritou com a televisão para avisar uma personagem para não ir naquela direção. Melhor elogio não há.

Toda a série, uma dezena de episódios com histórias distintas, tem como fio condutor a personagem Henry Deaver, interpretada por André Holland. Trinta anos depois de ter estado desaparecido durante 11 dias, quando era criança (Henry tinha fugido devido a rumores de que havia matado o pai adotivo), este advogado regressa a Castle Rock (cidade ficcionada no estado do Maine, comum a muitas das histórias assinadas por Stephen King), atraído por um misterioso telefonema feito da prisão de Shawshank. Nas catacumbas, um túnel escondido leva à descoberta de um rapaz (Bill Skarsgård), que apenas balbucia o seu nome.

No seu regresso, o advogado encontra a mãe demente (Sissy Spacek) aos cuidados de Alan (Scott Glenn), o antigo xerife que o descobriu depois da sua fuga, e tenta recuperar a amizade com a antiga vizinha Molly Strand (Melanie Lynskey), uma corretora imobiliária, consumidora de narcóticos. O objetivo de Castle Rock, segundo Sam Shaw, “é mostrar histórias de horror psicológico que apertam o estômago de uma forma diferente, porque o espectador não sabe bem do que deve ter medo”.

Neste elenco, repetem-se atores que já trabalharam em outras obras de Stephen King, como Melanie Lynskey, na minissérie Rose Red, Sissy Spacek em Carrie (nomeada para um Oscar), e Bill Skarsgård popularizado no remake de IT.

