"Who Is America?": Sacha Baron Cohen volta a ser politicamente incorreto na sua nova série

Uma década depois de Brüno, o ator britânico Sacha Baron Cohen volta a disfarçar-se para surpreender as mais diversas personalidades norte-americanas. A série Who Is America? estreia este domingo, 21, no TVSéries, e está garantida a polémica

Imagine que Sacha Baron Cohen andou disfarçado durante um ano, a filmar secretamente. O resultado do mais recente trabalho do ator britânico, uma comédia com o seu estilo satírico e explosivo, vai ser revelado em Portugal já no próximo domingo, 22, no canal TVSéries. Who Is America? apresenta-se como o “programa mais perigoso na História da televisão” e, mais uma vez, inclui a performance, nem sempre voluntária, de anónimos ou de grandes figuras públicas. “A série secreta de Sacha Baron Cohen vai ser o acontecimento televisivo do ano”, escreveu o jornal The Guardian, o mesmo que, após a estreia no passado domingo, 15, no canal de cabo Showtime, resumiu assim o primeiro episódio: “Tem um momento de ouro viral, mas é principalmente uma experiência frustrante.” Aos 46 anos, o ator apresenta-se como Erran Morad, um especialista em antiterrorismo israelita, à procura de apoio para um projeto fictício de jardins de infância que, supostamente, ajudará as crianças a enfrentarem os tiroteios nas escolas (um problema tão presente na comunidade norte-americana). E parece convencer os congressistas republicanos Dana Rohrabacher, da Califórnia, e Joe Wilson, da Carolina do Sul, assim como o defensor de armas, ex- -congressista e locutor de rádio, Joe Walsh.

Who Is America? promete um regresso às origens, com Bernie Sanders e o ex-líder republicano do Senado, Trent Lott, entre os apanhados dos sete episódios. Outros “convidados” da série são Dick Cheney, antigo vice-presidente norte-americano, Howard Dean, político na reforma, O. J. Simpson, ex-jogador de futebol americano, Ted Koppel, jornalista, e Sarah Palin. Ainda a série não se tinha estreado e a polémica já tinha estalado, com a antiga candidata à vice-presidência a admitir nas redes sociais ter sido enganada, juntamente com a filha. Palin, que terá sido abordada para entrar num documentário histórico, tendo sido entrevistada por alguém que presume ser Cohen disfarçado de veterano inválido, classificou o humor do entrevistador como “diabólico, explorador e doentio”. Depois das provocações das personagens Ali G, um cromo do hip-hop, Borat, um jornalista do Cazaquistão antissemita e misógino, e Brüno, um estilista austríaco hipergay, que estragos irá causar o humor sem rédeas de Baron Cohen?

Em Who Is America?, Baron Cohen também aponta a mira aos meios de comunicação, ao fazer-se passar por um repórter de rádio liberal, na era Donald Trump, e por um homem com deficiência que se propõe a investigar notícias falsas.

Who is America? > Estreia 22 jul, dom 21h30 > TVSéries