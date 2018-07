"Peaky Blinders": Os gangsters mais rock’n’roll da Netflix

A saga da família Shelby passa-se em fumarentas casas de apostas ilegais e, também, ao mais alto nível da intriga política britânica. Na nebulosa Birmingham dos anos 20 é a transgressão que faz avançar o mundo

D.R.

Thomas Shelby é o líder desta família de gangsters que viu na ilegalidade o único caminho possível para a ascensão social. A interpretação magnética é do irlandês Cillian Murphy (Dunkirk), que se transcende no papel desta alma tão capaz de atormentar os outros quanto a si própria. O culto em torno da série da BBC, inspirada no verdadeiro gangue dos Peaky Blinders, tem vindo a crescer desde a sua estreia, em 2013. Este ano, a quarta temporada foi inesperadamente galardoada com o BAFTA de Melhor Série Dramática.

No ambiente violento e lúbrico da Birmingham dos anos vinte não faltam sexo, drogas e… rock’n’roll. As guitarras enfurecidas de Arctic Monkeys, PJ Harvey ou Radiohead combinam na perfeição com estes “bons rapazes”. A canção Red Right Hand, do igualmente transgressor Nick Cave, funciona como genérico. David Bowie era fã e fez questão de que um dos seus temas fosse incluído na terceira temporada. Também Leonard Cohen estreou uma canção na série. Mas os Peaky Blinders estão longe de (só) darem música.

Thomas Shelby é o segundo mais velho de cinco irmãos – quatro rapazes e uma rapariga. Órfãos de mãe e abandonados pelo pai, a única figura familiar presente é a destemida tia Polly (Helen McCrory). As personagens femininas são, aliás, exemplos de emancipação. A viciação de apostas em corridas de cavalos é um dos vários negócios ilícitos dos Shelby – o contrabando de álcool para os Estados Unidos da América durante a Lei Seca é outro. As atividades ilegais vão sendo camufladas com uma aura de respeitabilidade arduamente conquistada. Herói da Primeira Guerra Mundial, Thomas Shelby será posto ao serviço de sua majestade – do conflito norte-irlandês à luta anticomunista, são vários os terrenos pantanosos nos quais será obrigado a mover-se.

De copo de whisky na mão e cigarro na boca, Thomas Shelby esconde uma luta permanente entre quem é, quem gostaria de ser e quem precisa de ser. Sem escapar a uma história de amor que rasga um coração sempre por consertar. O criador da série, Steven Knight, deseja levar a história até ao dealbar da segunda Guerra Mundial e, para isso, admitiu que possam ser necessárias mais três temporadas. Para já, apenas a quinta está confirmada, com estreia agendada para o próximo ano. Até lá, há tempo para entrar no gangue.

O vilão da mais recente temporada, Luca Changretta, padrinho da máfia italiana, é soberbamente interpretado por Adrien Brody. Também há inimigos que se tornam aliados ocasionais, como o judeu Alfie Solomons, numa brilhante prestação de Tom Hardy, tão pitoresca quanto credível.

Peaky Blinders > Netflix > 4 temporadas disponíveis