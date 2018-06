"The Tale": Traumas, remorsos e confrontos num filme entre a ficção e o documentário

O que parecia ter sido uma paixão na adolescência, foi um caso de abuso de menores que marcou a vida da realizadora Jennifer Fox, que agora assina o seu primeiro “biopic” documental. Esta terça, 26, no TVCine 1

Nos anos 70, longe das atuais denúncias nas redes sociais e de confrontos mediáticos na justiça, muitos casos de abuso de menores passaram entre os pingos da chuva. Secretos na maior parte das vezes, confundiam-se com paixões ou mesmo histórias de amor impossíveis. O que se passa em The Tale foi vivido, em 1973, pela realizadora norte- -americana Jennifer Fox (Beirut: The Last Home Movie, vencedor do Grande Prémio do Júri no Festival de Sundance), que agora assina o seu primeiro biopic documental.

Em The Tale correm em paralelo as duas linhas temporais para todas as personagens. No presente, em 2008, a documentarista Jennifer Fox, retratada na casa dos 40, confronta-se com uma história escrita por si na aula de inglês, quando tinha 13 anos, encontrada pela sua mãe na arrecadação. Os relatos das experiências com o primeiro namorado, um homem mais velho e seu treinador nas férias de verão, foram escritos por uma adolescente tímida que se sentia invisível, mas que se tornou um camaleão, apta a ler as pessoas para lá do que a sua câmara de filmar captava.

No passado, conhecemos Bill, o treinador, que lhe dizia “corpo forte, mente forte”, e Mrs. G., a professora de equitação daquelas férias de verão, que garantia não haver maus cavalos, só maus cavaleiros. Sempre cúmplices, Bill e Mrs. G. na verdade eram amantes e promíscuos, criando relações amorosas e sexuais com as jovens alunas. Sem mostrar o lado doentio destas ligações, a realização de Jennifer Fox consegue levar o espectador às suas memórias mais ingénuas relativas à valorização por um homem mais velho – dando um toque muito subtil às cenas mais perversas – e ao confronto, já em adulta, com traumas adormecidos, mas não apagados.

Laura Dern (Big Little Lies) tem um desempenho harmonioso e forte, sem nunca criar a sensação de estar a viver “a história da vítima”, mas a da mulher independente que criou uma personalidade para seguir em frente. Subtileza é a palavra-chave para este conto que tenta responder à questão: será possível que as nossas memórias nos enganem?

The Tale > Estreia 16 jun, sáb 21h30 > repetição 26 jun, ter 21h30