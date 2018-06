"Portugueses pelo Mundo": Como é trabalhar fora de Portugal?

A nona temporada apresenta 16 novos programas centrados em figuras com diferentes profissões, sempre com o desafio de gerir as saudades

Depois de oito temporadas (109 episódios) em que Portugueses pelo Mundo encontrou cerca de 500 dos nossos emigrantes, em mais de 130 cidades dos cinco continentes, a nona temporada traz novidades: cada programa é dedicado a uma categoria profissional. Com a estreia, na passada sexta-feira, 25, dedicada ao turismo, em que conhecemos um guia de vida selvagem que trocou Sintra por Maputo para desenvolver o seu negócio, um líder de expedições em Cusco, natural do Porto, e um diretor de um hotel em Phuket, nascido em Cascais, seguem-se outros temas: empreendedorismo, moda, ciência, mar, construção e projetos, comunicação social, estudantes, aviação, voluntariado, profissões de stresse, saúde, gastronomia, espetáculo, taxistas e motoristas. Os 16 novos episódios tentam responder a questões fundamentais para quem se mudou para outro país devido à sua profissão: que diferenças existem no dia a dia profissional entre continentes como a Ásia e a África e a Europa e a América? Quais são os principais desafios? Como foi a adaptação ou como se gere as saudades de Portugal?

Nesta sexta-feira, 1, o programa acompanha três portugueses empresários e empreendedores, numa viagem que passa pela Europa, pela África e pela América do Sul. Em Estocolmo, na Suécia, encontraram Joana Castelar, da Casca Design, uma apaixonada por produtos de cortiça. Na cidade de Mindelo, em São Vicente, Cabo Verde, Fernando Bastos, empresário de fruta e legumes, que nos mostra também os mercados locais. Por fim, em Santiago, João Torres fala das oportunidades criadas no Chilecon Valley e das vantagens de desenvolver uma startup no Chile. São os olhares profissionais de quem está longe de casa.

Tuukka Ervasti

