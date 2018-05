'A História do Futebol': Vamos entrar em estágio com o Canal História

As vitórias, as derrotas, os golos, as equipas, os campeonatos. Programação especial com momentos históricos e figuras carismáticas que tornam este desporto uma linguagem universal

Divulgacao

A duas semanas do início do Mundial de Futebol, na Rússia, a 14 de junho, o Canal História interrompe toda a sua programação para, durante 14 dias, se dedicar a contar A História do Futebol. A partir desta segunda- -feira, 28, o alinhamento em 160 países, 24 horas diárias, faz-se de séries, filmes e curtas-metragens para mostrar o melhor da modalidade. Entre os protagonistas destacam-se alguns portugueses, claro, e Pauleta é um deles. A curta Futebol & Fundação, O Sonho de Pauleta mostra como o jogador açoriano, ao serviço da Seleção Nacional, ultrapassou o recorde de Eusébio como melhor marcador de sempre, além de ser o primeiro português a marcar em dois Mundiais seguidos. “É um prazer fazer parte da história do futebol”, diz o ex-avançado que, em 2004, abriu a sua escola de futebol. Por lá, já passaram mais de 350 crianças a quem proporcionou experiências, ensinando a disciplina e o respeito pelos outros, necessários para se jogar futebol. Outras três séries de produção própria prometem reavivar boas memórias. Grandes Momentos da História do Futebol (28 mai-1 jun, seg-sex 22h45) centra-se em episódios de cinco Mundiais, focando também pontos da sociedade e da política de cada época. Lembra-se de Pelé no México’70, Maradona e o golo com a “mão de Deus” no México’86, a interpretação de Pavarotti na cerimónia inaugural de Itália’90, Beckham, Ronaldo e Zidane, os três mosqueteiros de França’98 e os sete golos que chocaram o mundo no Rio2014, no Brasil vs. Alemanha? Em Craques de Futebol (28 mai-1 jun, seg-sex 23h30), um painel de especialistas decide quem vence os frente a frente: Ronaldo vs. Messi, Pelé vs. Maradona, Zidane vs. Platini, Beckham vs. Bale, Van Basten vs. Klinsmann. Os episódios de Padrinhos do Futebol (4-6 jun, seg-ter 22h45, 23h30, qua 22h45) são dedicados aos treinadores Houllier, Van Gaal, Eriksson, Ranieri e Hodgson. Passam também alguns filmes oficiais da FIFA, Dream Teams e Os Imortais, com uma forte presença nacional: Eusébio, Ronaldo, Figo, Mourinho e a nossa seleção. Porque futebol é isto – e nada mais.

O The Couch Sports Bar (R. do Alecrim, 21A, Lisboa) associou-se ao Canal História e, além de transmitir toda a programação dedicada ao futebol nos seus ecrãs, também organiza um Campeonato de Matraquilhos. Inscrições no site do canal para os dias 27 de maio, 2, 3, 9 e 10 de junho.

A História do Futebol > 28 mai-10 jun, programação 24h > Canal História