Em ponto de rebuçado com o novo Chef’s Table: Pastry

Os quatro novos episódios da série documental da Netflix trazem pastelaria ao mais alto nível. Bolachas, gelados e muitas sobremesas requintadas, para gulosos e não só

Martin Westlake/Netflix

Não basta juntar açúcar para se dizer que é um doce. Há todo um processo, quase científico, por detrás de cada receita. E uma paixão incomensurável. Quatro dos que são considerados os melhores chefes pasteleiros do mundo vão abrir o livro das suas vidas para percebermos como os seus sacrifícios, falhas e escolhas os levaram ao caminho da sofisticação. Uma viagem por Estados Unidos da América, Itália, Espanha e Indonésia mostra como as guloseimas são uma linguagem tão universal.

K C Bailey/Netflix

Christina Tosi, a única mulher nos novos quatro episódios deste original da Netflix, adora pastelaria porque lhe lembra a sua avó. Ela é o cérebro de Milk Bar, cadeia aberta, há dez anos, em Manhattan, dentro do restaurante Momofuku do chefe David Chang, e que conta hoje com 14 lojas em Nova Iorque, Washington, Las Vegas, Los Angeles, em breve, e Toronto, no Canadá. Tosi é também autora de dois livros de receitas, tem uma linha de bolos de casamento e um negócio online em expansão. O seu best-seller é a crack pie, uma tarte com crosta de aveia tostada e recheio de manteiga pegajoso. Para aprendermos tudo sobre gelados, granita e cannoli temos de ver o episódio com Corrado Assenza, uma verdadeira instituição em Itália, quarta geração à frente do Caffè Sicilia, em Noto. Assenza estava a estudar na Universidade de Bolonha quando um tio lhe fez um ultimato: volta para a Sicília e toma conta do negócio ou venderemos tudo. E Corrado Assenza pôs os melhores sabores sicilianos ao serviço dos gelados, recuperando a amêndoa romana quase em extinção e destacando o pistácio de Bronte, por exemplo. Outra história de família é a de Jordi Roca, do restaurante El Celler de Can Roca, em Girona, Espanha. O mais novo do trio de irmãos cozinheiros tanto se inspira em perfumes como em golos de futebol para criar sobremesas. E quando nos questionamos sobre porque não existe um restaurante só de sobremesas, a resposta serve-se em Bali, na Indonésia, no Room4Dessert, de Will Goldfarb, com um livro recém-editado pela Phaidon.

Divulgacao

Realizada por David Gleb, a série documental Chef’s Table já revelou ao mundo os segredos dos chefes mais mediáticos, dedicou uma série só a cozinheiros franceses, apresentou outros menos conhecidos mas não menos talentosos, e faz agora uma incursão pelo mundo da pastelaria. Ficamos a aguardar uma série, quem sabe, dedicada à gastronomia da Península Ibérica

Chef’s Table: Pastry > Disponível a partir 13 abr, sex > Netflix