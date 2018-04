The Terror: Quando os homens são os seus maiores pesadelos na nova série do AMC

Esta é a história por detrás do desaparecimento de dois navios da marinha britânica em 1845. Os protagonistas são obrigados a lidar com os elementos que os rodeiam, mas também, e talvez pior... com eles próprios

Screengrab/AMC

O título é sugestivo e remete para um género a que assumidamente a série não foge: terror. Mas é mais do que isso. Seria até redutor categorizá-la apenas num género, regendo-a pelos pressupostos que o definem. The Terror apresenta-se carismática, com um ambiente próprio e mostrando-se capaz de definir as próprias regras. À semelhança do que acontece no romance homónimo do escritor norte-americano Dan Simmons, que serve de base para a história, esta série inspira-se em factos reais, construindo uma narrativa ficcionada. Em 1845, dois navios – Terror e Erebus – deixaram as terras de Sua Majestade para dar início à descoberta do caminho para o oceano Pacífico através da rota do Ártico. Nesta expedição, as embarcações acabaram por desaparecer sem deixar rasto. Uma história, real mas inacabada, que abre lugar à especulação. É precisamente o desafio de conclui-la que serve de premissa à AMC para ficcionar a realidade em torno deste mistério, introduzindo, habilmente, o elemento do terror. Depois de os navios ficarem encalhados em blocos de gelo, os homens que neles navegam são obrigados a lidar uns com os outros de forma mais intensa, condicionados por elementos externos, que vão ganhando preponderância com o desenrolar do enredo, e pelos próprios medos, que tomam conta das personagens, chegando a confundirem-se com elas.

Screengrab/AMC

Com um elenco de peso, de que fazem parte nomes como Jared Harris, Tobias Menzies, Ciarán Hinds ou Adam Nagaitis, que protagoniza uma das interpretações mais bem conseguidas, a série vive através das suas personagens fortes. Confrontados uns com os outros, os intervenientes acabam por se revelar entraves acrescentados a uma realidade já de si sombria. Pintado a azul-escuro, nas horas noturnas, e a branco sem brilho, durante as manhãs, o ambiente em torno da série remete constantemente para o desconforto de quem quer, mas não consegue, abandonar o navio – ou desencalhar. Através de uma cena em que as alucinações de um homem que está à beira da morte se confundem com a realidade – ou será ao contrário? –, logo nos primeiros minutos da série, são apresentadas as regras do jogo a um espectador ainda cético. As dúvidas existem até que começam a ser dissipadas, com uma dose de terror na medida certa.

The Terror > Estreia 3 abr, ter 22h10