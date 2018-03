'Ingrid Bergman - Por si Própria': Um retrato íntimo para ver na RTP2

Um retrato pessoal de uma das mais célebres atrizes do cinema, através dos seus filmes caseiros, diários e cartas, e dos testemunhos dos filhos. O documentário Ingrid Bergman - Por si Própria, de Stig Björkman, passa esta quinta, 1, na RTP2

“Fui a criatura mais tímida do mundo, mas tinha um leão dentro de mim que não parava quieto”, há de ouvir-se a determinada altura em Ingrid Bergman – Por Si Própria. E não haveria melhor maneira de resumir ao que vem o documentário de Stig Björkman que a RTP2 passa nesta quinta-feira, 1, à noite. Através de material inédito – filmes caseiros, notas, cartas, diários – e dos testemunhos dos filhos e de antigos colegas, Björkman traça um retrato pessoal da jovem sueca que se tornou uma das mais célebres atrizes do cinema.

Em Ingrid Bergman – Por Si Própria, o foco está na mulher, na mãe. Os quatro filhos – Pia Lindström, Isabella, Ingrid e Roberto Rossellini, – contam como era a sua relação familiar. Foi uma mãe ausente, sim, mas todos falam dela com carinho e admiração (das inquietações e dos pensamentos da atriz sabemos através de cartas e diários, na voz de Alicia Vikander, que vai lendo as suas palavras). A partir de várias perspetivas, percebemos que Ingrid foi uma mulher de coragem e que viveu à frente do seu tempo. Dava prioridade à carreira e, embora casada, tinha amantes – o fotógrafo Robert Capa, o realizador Victor Fleming – e isso antes de deixar o marido (o médico Peter Lindström) por Roberto Rossellini e uma carreira em Itália. Um escândalo para os puritanos Estados Unidos da América, mas ela nem hesitou.

No documentário fala-se pouco dos realizadores com quem Ingrid Bergman (1915-1986) trabalhou – Michael Curtiz, Alfred Hitchcock, Roberto Rossellini, Jean Renoir. O único testemunho sobre a atriz e a sua habilidade técnica é de Liv Ullmann (com quem contracenou no último filme da sua carreira, Sonata de Outono, de Ingmar Bergman). E Sigourney Weaver conta dcomo foi estar com ela em palco. Tudo isto embalado com a música de Michael Nyman.

D.R.

Ingrid Bergman – Por Si Própria < 1 mar, qui 23h15