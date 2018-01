'The X-FILES': Mulder & Scully, take 11, no canal Fox

A icónica série, que se estreou há 25 anos, um misto de história de detetives com ficção científica, está de volta ao canal Fox. A temporada 11 de The X-FILES estreia esta sexta, 5

Há um ano, escrevia assim, aqui mesmo, nesta página: “Numa época em que ainda se viam séries na televisão, em que se esperavam meses para estar a par com as estreias internacionais, se gravavam os episódios em cassetes de vídeo, e não se falava em pirataria, existiu uma pérola da ficção científica. Desde 1993 que os portugueses vibravam com The X-Files, traduzido para Ficheiros Secretos (houve nove temporadas durante quase uma década)”. E se agora me autoplagio é para anunciar que este regresso correu tão bem que a FOX vai oferecer-nos, outra vez, logo nesta primeira sexta-feira de 2018, 5 de janeiro, a companhia da dupla de agentes do FBI, que acabam por ser um casal e que praticamente dispensam apresentações. No entanto, e para os mais distraídos, repito os seus nomes: Fox Mulder e Dana Scully, personificados pelos mesmos atores de há 25 anos, David Duchovny e Gillian Anderson. Para quem vai agora estrear-se a seguir este enredo, é importante referir que o agente Mulder acredita na existência de extraterrestres e em paranormalidade, enquanto a médica Scully, sempre cética, se dedica a analisar cientificamente as descobertas de Mulder.

O que marca o início desta nova temporada – a segunda desta nova leva, mas a 11ª desde que a série se estreou há 25 anos – é a revelação de como Mulder se curou do vírus alien que esteve prestes a matá-lo no final da temporada anterior, e saber porque está agora Scully em perigo num hospital. As questões familiares também serão importantes no desenrolar da história destes dois parceiros antagónicos. O filho dos agentes, William, que terá poderes sobrenaturais, regressa à trama para ganhar protagonismo, algo já confirmado pelo criador da série, Chris Carter.

“Personagens icónicas, enredo rico, criadores carecas – estas são as principais características deste grande programa de televisão. E são algumas das razões pelas quais The X-Files tem tido um impacto tão profundo em milhões de fãs de todo o mundo.” Foram estas as palavras que o presidente da FOX, David Madden, escreveu na sua página do Twitter, quando anunciou que vinha aí a 11ª temporada da série vintage, vencedora, noutros tempos, de 16 Emmys, cinco Globos de Ouro e um prémio Peabody. E mais prémios se esperam com o desenrolar desta longa história que tem fãs há meio século.

The X-FILES > Fox > estreia 5 jan, sex 22h15