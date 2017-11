A RTP2 mostra-nos como Portugal viveu as guerras

Na RTP2, uma rubrica no Jornal 2, Postal da Grande Guerra, leva-nos até ao primeiro conflito mundial, enquanto, em História a História África, o olhar do historiador Fernando Rosas nos ajuda a compreender a natureza do antigo Império Português

Histórias curtas no registo do velho bilhete-postal, mas numa comunicação para o século XXI. É esta a proposta de Postal da Grande Guerra, uma rubrica emitida quinzenalmente no fim do Jornal 2, sempre à segunda-feira, até ao fim de 2018. Em cerca de dois minutos e meio explica-se o envolvimento português na I Guerra Mundial (1914-1918), quer na frente africana quer nas frentes europeias. “Os temas passam pela moda, pelo humor, pelas notícias censuradas, pela embaixada portuguesa em Paris, onde se faziam recortes da imprensa portuguesa (é interessante comparar a forma como eram dadas as notícias em Portugal e em França)”, explica João Fernando Ramos, pivô do Jornal 2.

“Fomos aos arquivos da Biblioteca Nacional, onde há coisas incríveis sobre a nossa passagem pela Grande Guerra, e começámos pelos livros. Descobrimos uma enorme mala de madeira cheia de livros que circulava pelas frentes da Flandres. Vamos saber que livros eram esses, alguns ainda em ótimo estado de conservação, quem os lia e como lá chegavam”, descreve. Também se contam histórias de portugueses que escreviam às famílias, a contar como é que sobreviviam nas trincheiras, e de heróis, como o general Tamagnini. “Lendo os seus diários, percebe-se que era muito mais solitário, que possuía muitas mais dúvidas sobre as ordens que chegavam de Lisboa do que aquilo que se imaginava. Dele, tínhamos a imagem de um guerreiro muito determinado que conseguia sempre mobilizar as suas tropas.”

E se Postal da Grande Guerra pode ser visto como uma homenagem ao soldado português, o programa História a História África esmiúça a influência e a presença de Portugal nos países africanos. O historiador Fernando Rosas investigou durante dois anos e meio, entre arquivos e filmagens em todas as antigas colónias de África (Angola, Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe), visitando os lugares mais simbólicos e marcantes da História do antigo Império Português. Até ao fim dos 13 episódios, serão abordados temas como as atrocidades cometidas pela PIDE nos territórios africanos; a manutenção da escravatura; os massacres não reconhecidos oficialmente; a origem dos movimentos de libertação; as grandes obras do império em Moçambique e Angola; a Guerra Colonial; a organização das lutas armadas; a insurreição dos colonos e o retorno.

Postal da Grande Guerra > estreia 13 nov, seg 22h

História a História África > dom 21h