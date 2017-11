'APB' e 'Iraque: Longe de Casa': Duas novas séries que têm a realidade como fonte de inspiração

Dois trabalhos jornalísticos estão na base de duas novas séries: APB, um policial, e Iraque: Longe de Casa, um drama de guerra. Afinal, factos verídicos são sempre um bom argumento. Para ver nos canais Fox e National Geographic

Van Redin

Há 13 anos, Martha Raddatz, repórter americana da ABC News, estava em Bagdade a cobrir a Guerra do Iraque, quando os homens da Task Force Lancer, parte da 1ª Cavalaria de Fort Hood, no Texas, sofreu uma emboscada no subúrbio labiríntico de Sadr City. Este dia, 4 de abril de 2004, ficou conhecido como black sunday (domingo negro), com a morte de oito militares americanos, o maior número de baixas de um pelotão desde a Guerra do Vietname, mais 65 combatentes feridos com gravidade. “Ouvindo os detalhes mais tarde, tive de escrever sobre isso. Mesmo depois de vários anos a fazer esse tipo de trabalho, foi a primeira vez que contei a história de pessoas na luta pelas suas vidas”, conta a jornalista, agora com 64 anos, à revista National Geographic.

Para a autora do livro The Long Road Home, “os jornalistas têm que ter uma alma. Têm que ter algo além do trabalho que fazem, para entender, para criar empatia, para respeitar as pessoas. Esta história, sobre o que aconteceu a estes homens, objetividade à parte, é sobre sacrifício e serviço. E continua até aos dias de hoje, porque estes homens não vão ultrapassar isto. Eles mudaram e as suas famílias também.” O best-seller de Martha Raddatz está na base da série dramática Iraque: Longe de Casa, que se estreia este domingo, 5, no National Geographic. Os oito episódios espreitam para a experiência da guerra vista através dos olhos e dos corações dos próprios soldados, dos militares que estiveram em três missões de resgate para os salvar e das famílias que os aguardavam em casa.

Um outro artigo, publicado em 2015 na revista do The New York Times, serviu também de inspiração para a nova ficção APB, do mesmo criador de The Gifted, que se estreia agora na Fox. Who Runs the Streets of New Orleans, escrito por David Amsden, conta a história verídica de um grupo policial de Nova Orleães que pode ser chamado ao dever através de uma aplicação criada pelo empresário Sidney Torres, que fez fortuna com a SDT Waste & Debris Services, empresa que limpou grande parte da cidade a seguir ao furacão Katrina. APB centra-se no descontrolado departamento da polícia de Chicago, até chegar o engenheiro bilionário Gideon Reeves (Justin Kirk de Erva). Depois de testemunhar o assassinato do seu melhor amigo, Reeves cria uma app revolucionária e equipa os agentes com o último grito na tecnologia de combate ao crime.

APB > FOX > estreia 1 nov, qua 22h15 > Iraque: Longe de Casa > National Geographic > estreia 5 nov, dom 22h30 (duplo episódio, em simultâneo no canal Fox)