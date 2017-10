'The Walking Dead': A oitava temporada está aí, com Rick e Negan em guerra. E só um sobreviverá

O centésimo episódio da série de culto The Walking Dead marca o início da oitava temporada que promete ser mais acelerada, com mais ação e mais mortes. Para ver a partir deste domingo, 22, no canal FOX

Alan Clarke/AMC

O braço de ferro entre os sobreviventes liderados por Rick Grimes e os Saviors de Negan está ao rubro na série apocalíptica que é um fenómeno mundial reconhecido por toda a gente, mesmo por quem nunca viu um episódio (como a autora deste texto). Só o primeiro trailer desta oitava temporada, que em Portugal se estreia menos de 24 horas depois do início nos Estados Unidos, bateu recordes (31 milhões de visualizações nos primeiros quatro dias), depois de ter sido apresentado na feira internacional Comic-Con, em San Diego, em julho passado. Entretanto, os fãs andam intrigados com a cena onde Rick (Andrew Lincoln) surge com um aspeto envelhecido, com o cabelo curto e a barba branca, num quarto com uma bengala encostada à parede. Mas quem leu os livros de Banda Desenhada escritos por Robert Kirkman, o criador da série, sabe que Rick precisa de uma bengala por causa de uma lesão, depois de uma luta com Negan (Jeffrey Dean Morgan). Uma coisa é certa: o vilão continua com o seu taco de basebol com arame farpado, a que carinhosamente chama Lucille, como aliado.

Apesar do ambiente tenso, devido à guerra declarada, uma aura positiva paira entre as comunidades de Alexandria, Hilltop e Kingdom, que se juntam a Rick para derrotar os Saviors. “O futuro é nosso. O mundo é nosso”, grita Maggie Greene (Lauren Cohan) num discurso motivador para os humanos, revelado num outro trailer.

“Estamos a tentar que esta temporada seja mais acelerada e com mais ação, mais focada no impulso do momento. Ao longo das primeiras sete temporadas fomos colocando todas as personagens no seu sítio, agora é altura de as desconstruir, até um certo nível”, disse Robert Kirkman no encontro de verão da Television Critics Association. Será também neste lote de 16 novos episódios, divididos em duas partes (os primeiros oito para ver agora, e os restantes a partir de fevereiro de 2018), que haverá um crossover de uma personagem, estando em simultâneo em The Walking Dead e no spinoff Fear the Walking Dead. Com a introdução de novas personagens, os limites da sobrevivência vão ser levados ao máximo com a mega ofensiva que Rick e os Saviors estão a preparar para os vilões. Será desta que passam a vítimas?

Foi recentemente editado pela Insight Editions um livro de receitas inspirado na série, The Walking Dead: The Official Cookbook and Survival Guide. Além das mais de 60 receitas, incluindo as bolachas da Carol Peletier e o guisado de veado do Daryl, há conselhos de sobrevivência, dicas de caça e de como escapar a um apocalipse zombie.

The Walking Dead (T8) > FOX > estreia 22 out, dom 2h30, 23 out, seg 22h15