Sundance TV: Um canal tudo menos “mainstream”

A grelha de programação do Sundance TV, o canal fundado por Robert Redford, faz-se de produções independentes e premiadas

Patrick Fouque

Tal como noutros canais, sejam generalistas, de cabo ou streaming, no Sundance TV, fundado por Robert Redford em 1996, também passam séries, filmes e documentários. A grande diferença é que muito, provavelmente, pouco ou nada se ouviu falar das produções que o ator americano, criador de uma espécie de império em nome do cinema independente, delineou como padrão do canal. No Sundance TV veem-se obras de novos cineastas, produções independentes, trabalhos premiados em festivais de todo o mundo. Já esta semana, passa À Procura de Sugar Man, de Malik Bendjelloul (dia 12), vencedor do Prémio Especial do Júri no Festival Sundance e do Oscar de Melhor Documentário, e Canino, de Yorgos Lanthimos (13), uma comédia negra nomeada para o Oscar de Melhor Filme Estrangeiro (Grécia).

Começou já esta quarta-feira, 11, O Bosque, uma minissérie francesa de seis episódios, que em jeito de thriller, retrata uma investigação policial numa pequena aldeia repleta de mistérios – considerada a Melhor Série Francesa de 2017 no Festival de La Rochelle. Para quem gosta da família real britânica, a segunda temporada de The Windsors chega no próximo dia 29. O jornal The Telegraph classificou esta sátira “uma explosão de comédia punk”. Os novos episódios vão mostrar uma Camilla a tentar ser amiga da primeira-ministra Theresa May, mas com interesses escondidos, enquanto o príncipe Harry abre um clube noturno e vai ser descoberto um irmão gémeo do Príncipe Carlos.

Em novembro, estreiam-se mais séries: o thriller islandês Prisioneiros (dia 1), a minissérie Apple Tree Yard (18), dos produtores de Humans, com Emily Watson e Ben Chaplin, Texas Rising (26) sobre a Batalha do Álamo, com Bill Paxton, Jeffrey Dean Morgan, Ray Liotta, Brendan Fraser e Olivier Martinez. Caras bem conhecidas do público, em trabalhos menos mediáticos.

Canal exclusivo da NOS, posição 94 > sundancetv.pt