'Our Souls at Night': Robert Redford e Jane Fonda, juntos no cinema, 50 anos depois

Cinquenta anos depois do filme Descalços no Parque, uma história de amor na velhice volta a juntar Robert Redford e Jane Fonda. Our Souls at Night estreia esta sexta-feira, 29, na Netflix

Kerry Brown

Homenageados na última edição do Festival de Veneza, com o Leão de Ouro especial, Jane Fonda, 79 anos, e Robert Redford, 81, são das últimas lendas vivas de Hollywood, atores talentosos e ativistas de causas tão nobres como o cinema independente, o ambiente ou a sustentabilidade, no caso dele, as guerras do Vietname ou do Iraque, no caso dela.

O cinema juntou-os em Perseguição Implacável (de Arthur Penn, 1966); Descalços no Parque (Gene Saks, 1967), o filme recuperava uma peça de teatro de Neil Simon, um sucesso na Broadway, onde faziam de recém-casados; O Cavaleiro Elétrico (Sydney Pollack, 1979). Agora, em Our Souls at Night, filme da plataforma online Netflix, realização do indiano Ritesh Batra, baseado num romance de Kent Haruf, são viúvos e vizinhos de longa data numa aldeia do Colorado. Addie Moore bate à porta de Louis Waters para lhe perguntar porque não adormecem juntos, já que a noite é o que custa mais a passar. Uma forma inesperada de encontrar o amor.

Our Souls at Night > Netflix > disponível 29 set, sex