Maldito preconceito: 'E Se Fosse Consigo?' está de regresso à televisão

Nesta segunda série de programas E Se Fosse Consigo?, Conceição Lino volta a desafiar as pessoas a porem-se no lugar do outro em situações de violência e discriminação. “Custa-me sempre ver como hesitam e ficam indiferentes”, diz a jornalista. Para ver a partir desta segunda-feira, 25, na SIC, no fim do Jornal da Noite

O principal propósito do programa E Se Fosse Consigo?, que na próxima segunda-feira, 25, regressa à programação da SIC, é precisamente levar as pessoas a porem-se no lugar do outro, questionando, tornando mais claros assuntos complexos e levando à indignação. Ao ficcionar uma situação limite de violência, preconceito e discriminação, em plena luz do dia, em ambiente urbano, com dezenas de pessoas a passar, Conceição Lino aguarda pelas suas reações. “No fundo, vou confrontá-los com o que pensam, dizem e com o que, na realidade, fazem perante tal cenário”, explica a jornalista.

Nos novos programas, acrescenta Conceição Lino, “talvez haja temas um pouco mais fraturantes, outros em que existe mais preconceito e outros em que há maior discriminação”. Depois de abordada a violência doméstica contra mulheres e a violência no namoro, a segunda série de E Se Fosse Consigo? abre com o foco nos homens que são vítimas de violência doméstica. Os números não se comparam com os de mulheres vítimas, mas Conceição Lino não tem dúvidas de que já existe uma grande “quantidade de homens que está a ser vítima de crime e nem se apercebe disso...”.

Nos oito programas, varia muito o perfil dos intervenientes. “Vamos ter como alvo destas formas de violência, preconceito e discriminação crianças, jovens, famílias, pessoas de várias idades e de ambos os sexos”, diz. “O E Se Fosse Consigo? podia passar em qualquer televisão do mundo porque estas realidades terríveis acontecem em todo o lado, com mais ou menos incidência. Há países onde as pessoas são mais civilizadas e têm mais consciência dos direitos e toleram menos certo de tipo de situações”, continua.

A jornalista da SIC percebe que as pessoas possam não intervir (“estão no seu direito e as razões são várias”), mas o que concluiu é que, em geral, “quando não reagem, estão mais incomodadas com a situação que podem vir a passar por se meterem no assunto, do que com o caso que não devia acontecer”. E confessa: “Em todas as experiências custa-me sempre ver como hesitam e ficam indiferentes. Quando estão ali e fingem que não veem e não ouvem, isso mexe comigo”. Mexe com todos.

Os programas da primeira série de E Se Fosse Consigo?, dedicados ao racismo, peso, bullying, homofobia, violência no namoro, maus-tratos a idosos, jovens e álcool e violência doméstica, ainda podem ser vistos no site da SIC Notícias.

E Se Fosse Consigo? > SIC > estreia 25 set, seg, no fim do Jornal da Noite