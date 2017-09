'A Criação' é a nova comédia da RTP1 – e tem muitos disparates

Pedro Bidarra assina uma comédia televisiva que mistura pessoas, animais, um supermercado, uma agência de publicidade e muito disparate. A Criação estreia-se esta terça-feira, 19, na RTP1

Num copo de batido misture-se uma fatia do drama Mad Men, duas colheres do humor de Ricky Gervais em The Office e uma pitada das Fábulas de La Fontaine. Eis que A Criação está pronta a servir. Pedro Bidarra, antigo publicitário, é o autor desta comédia, uma realização de Sérgio Graciano e André Banza, da produtora Até ao Fim do Mundo. “Uma fábula com animais e pessoas que retrata a relação entre uma agência criativa e um cliente, sobre o mundo moderno das artes comerciais, a publicidade, o design, os media e tantas outras”, descreve Bidarra. “É uma experiência em que se arrisca, eu fui o idiota e as ideias são minhas”, acrescenta.

A Criação não vai gozar com o mundo da publicidade, sublinha, é, sim, “uma farsa sobre as indústrias criativas em geral onde são encomendadas ideias”. No fundo, fala-se ali de relações humanas, numa série em que há também animais à mistura. A inspiração de Pedro Bidarra foram as tradicionais mascotes dos desportos americanos, “com grande habilidade física e expressões fixas que definem muito bem a sua personalidade”. Não é normal ter atores dentro dos fatos de animais (furrys), mas vamos ver um urso de aspeto feroz, um cão com um ar esgrouviado que faz dupla criativa com um corvo, uma galinhola, uma girafa, um pequeno peluche que é um robô, um leãozinho, uma ovelha e uma ratinha...

“Na comédia há uma dedicação e uma aposta maior no disparate. Por isso, muitas das ações são verdadeiras, mas também grandes hipérboles sobre o processo criativo”, explica Bidarra. Cada um dos dez episódios (25 minutos cada) é feito à volta de uma encomenda do anunciante (O Supermercado) à agência (A Criação), seja um filme, um evento, um jingle, uma fotografia ou uma campanha viral, e de todas as tarefas típicas no mundo da criação. A série termina com a famosa entrega de prémios, comum a todo o mundo dos media, em que as pessoas se celebram recebendo troféus.

Em cada um dos dez episódios de A Criação, entram figuras conhecidas a fazer delas mesmas. Pedro Bidarra escreveu para Joana Vasconcelos, Fernando Alvim, Joana Marques ou Rui Unas, que aceitaram participar na série.

A Criação > estreia 19 set, ter 23h