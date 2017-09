As 24 séries de televisão que nos vão deixar presos ao sofá

Entre estreias e novas temporadas muito aguardadas, as 24 séries de ficção que vão mesmo valer a pena ver na televisão até ao fim do ano – estendidos no sofá

Nicole Rivelli/Netflix

Narcos

É possível que alguns espectadores já tenham feito uma maratona para ver os novos dez episódios da terceira temporada. Embora ainda haja quem vá de férias e queira saber o que pode ver na televisão. Com a morte de Pablo Escobar, no fim da segunda temporada, o ator Wagner Moura sai de cena e as atenções centram-se no Cartel de Cali, a organização de tráfico de cocaína mais lucrativa do mundo. O agente policial Javier Peña (Pedro Pascal) é o mesmo, mas agora tem de apanhar “os senhores de Cali”, os quatro barões da droga, liderados pelos irmãos Gilberto e Miguel Rodríguez Orejuela (Damian Alcazar e Francisco Denis), Pacho Herrera (Alberto Ammann), responsável pela distribuição e segurança, e Chepe Santacruz Londoño, o “nosso” Pêpê Rapazote que vai interpretar o papel do bon vivant que dirige a rede colombiana de tráfico de droga em Nova Iorque. Netflix > em exibição

País Irmão

Em País Irmão, ver-se-á muito mais Portugal do que Brasil, apesar de o argumento incluir a gravação do outro lado do Atlântico de uma telenovela low cost de época, chamada Corte Tropical. Na nova série da RTP1, a sátira à sociedade contemporânea está relacionada com as decisões tomadas no que à Cultura diz respeito, mas faz-se também com um olhar externo sobre a indústria de novelas em Portugal, o modo de produção, a abordagem e até os próprios atores. “É uma comédia negra muito apetecível, feita num tom completamente novo e diferente, mais ao jeito de uma série britânica ou uma independente americana”, revela o realizador Sérgio Graciano, a quem Leonel Vieira, da produtora Stopline (Os Filhos do Rock, A Filha da Lei), disse: “Vamos filmar uma série que tem um bocadinho de novela”.

Depois de rebentar um escândalo relacionado com redes sociais, a ministra da Cultura (Margarida Marinho) decide encomendar uma novela para desviar as atenções do governo. A falta de dinheiro em Portugal leva a equipa de produção ao Brasil à procura de um coprodutor e arranja uma igreja evangélica que quer vir para Portugal espalhar a mensagem, ter um prédio e um canal de televisão por cabo. José (José Raposo) e Luís (Afonso Pimentel) são pai e filho com um passado conflituoso, mas também produtor e argumentista a lidar com atores e políticos manipuladores.

É com algum conhecimento de causa que o trio de argumentistas de País Irmão sabe como pôr o dedo na ferida. Tiago R. Santos (argumento dos filmes O Leão da Estrela, A Bela e o Paparazzo ou Os Gatos Não Têm Vertigens, vencedor do Prémio Sophia), João Tordo (Prémio Saramago pelo romance As Três Vidas, em 2008) e Hugo Gonçalves (O Maior Espetáculo do Mundo e Enquanto Lisboa Arde o Rio de Janeiro Pega Fogo) conhecem-se há 20 anos, já moraram juntos nos Estados Unidos da América e estudaram em conjunto. Para a escrita dos 18 episódios, tiveram total liberdade criativa.

Durante dez dias, a equipa portuguesa filmou no Rio de Janeiro, em locais emblemáticos como a favela do Vidigal, a praia da Barra da Tijuca, a praia de Grumari, Copacabana ou Lapa. Este País Irmão não deverá parar a Assembleia da República, como fez Gabriela, em 1977, mas espera-se algum sururu nos gabinetes culturais. RTP1 > em exibição seg 21h

Paul Schiraldi

The Deuce

No final dos anos 70 do século passado, as ruas de Nova Iorque, em redor de Times Square, eram locais perigosos, pela prostituição e consumo de droga que ali acontecia, nomeadamente na 42nd Street, conhecida como The Deuce. É este o espírito recriado na série de David Simon e George Pelecanos (dupla de The Wire), com a chancela da HBO. É o tempo emergente da indústria pornográfica, vista por muitos profissionais do sexo como uma alternativa. O ator James Franco interpreta os gémeos Vincent e Frankie Martino, donos de um bar onde trabalha e Eileen “Candy” Merrell (Maggie Gyllenhaal), uma prostituta que vê nos filmes pornográficos uma forma de sair das ruas. Esta é a história da luta pela legalização de uma indústria que se tornou numa das mais lucrativas do mundo, numa altura em que surgiam os primeiros casos de sida nos Estados Unidos da América. TVSéries > em exibição seg 22h50

Absentia

Não se pode falar de rentrée televisiva sem a estreia de um novo thriller policial. Depois de ter feito de detetive Kate Beckett em Castle, a atriz Stana Katic dá vida a Emily Byrne, uma agente do FBI desaparecida sem deixar rasto, ao perseguir um perigoso serial killer de Boston. Depois de ter sido dada como morta pelos colegas e familiares, apesar do seu corpo nunca ter sido encontrado, Emily Byrne reaparece seis anos mais tarde. Surge quase sem vida, numa cabana no meio de um bosque, sem memória do que lhe aconteceu. Entretanto, o seu marido Nick (Patrick Heusinger) voltou a casar e o filho de ambos é agora criado por outra mulher. Emily Byrne tem de recuperar a família, desvendar o mistério da sua morte e resolver novos crimes. AXN > 25 set, seg 22h15 (duplo episódio)

STEVE WILKIE

Vikings

Ainda precisamos ver os novos 20 episódios da quarta temporada, que agora se estreia, até estar disponível a temporada seguinte já com o “nosso” Albano Jerónimo no elenco. No papel de Euphemius, o ator português participa em quatro capítulos desta produção do Canal História, que recupera lendas e factos verídicos sobre Ragnar Lothbrok (Travis Fimmel), um dos mais lendários vikings, que passou de agricultor a líder de ataques em França e Inglaterra, para depois se tornar rei da Dinamarca. Ação, aventura e muito sangue em cenas de batalha é o que se pode esperar desta história de revolta contra o poder. AMC > 27 set, qua 22h10

Richard Cartwright

Anatomia de Grey

Este verão, a criadora de Anatomia de Grey e Scandal (última temporada estreia-se a 11 de outubro no FOX Life) mudou-se do canal ABC para a plataforma de streaming Netflix. Mas o seu público mais fiel pode estar descansado, pois clássicos como Anatomia de Grey vão continuar. Já perto dos 300 episódios, a 14ª temporada retoma algumas questões deixadas em suspenso com a chegada da irmã de Owen Hunt (Kevin McKidd) e ex-noiva de Nathan Riggs (Martin Henderson). O romance de Grey e Riggs também vai ter uma terceira pessoa à mistura. Já Stephanie Edwards (Jerrika Hinton) decide fazer uma pausa e viajar pelo mundo depois de ser vítima de uma explosão e ficar queimada – esta é a forma de a retirar do elenco, pois vai entrar em Here, Now, o novo projeto de Alan Ball (Sete Palmos de Terra) para a HBO. FOX Life > 4 out, qua 22h20 (duplo episódio)

Inhumans

A estreia mundial da nova série da Marvel aconteceu no último dia de agosto, em várias salas de cinema Imax, incluindo em Portugal, já que os dois primeiros episódios foram filmados com câmaras Imax. Agora no pequeno ecrã, o público poderá conhecer a família real dos Inumanos, habitantes de Attilan, na Lua. São liderados pelo misterioso rei Black Bolt (Anson Mount), cuja voz é tão poderosa, basta um suspiro para causar uma destruição em larga escala. Apesar de permanecer em silêncio, é idolatrado pelos seus súbditos. Também os longos cabelos ruivos da rainha Medusa (Serinda Swan) têm poderes e uma força especial. Enquanto o irmão do rei luta pelo trono, os Inumanos vão ser alvo de um golpe militar, refugiando--se depois no planeta Terra, no Havai. TVSéries > 6 out, sex 21h (duplo episódio)

Alex Bailey / Netflix

The Crown

É rainha de Inglaterra há menos de dez anos e, nesse período, teve três primeiros-ministros. Nenhum deles chegou ao fim do seu mandato, queixa-se Elizabeth II, a personagem interpretada por Claire Foy no trailer desta segunda temporada. Começando com os soldados a combater uma guerra ilegal no Egito e terminando com a queda do seu terceiro primeiro-ministro, Harold Macmillan, depois de um escândalo devastador, os novos dez episódios falam sobre o fim da época de deferência e os primórdios da era revolucionária de 1960. Também a vida de Philip, duque de Edimburgo (Matt Smith), será mais esmiuçada nesta temporada, em que entra o ator Michael C. Hall (Dexter e Sete Palmos de Terra) no papel de John F. Kennedy, Presidente dos Estados Unidos da América entre 1961 e 1963. As seis temporadas prometidas vão ajudar a perceber a sociedade da segunda metade do século XX, a partir da família real britânica. Netflix > 8 dez, sex

Jan Thijs

Star Trek: Discovery

Comecemos pela igualdade de género e de etnia. A atriz Sonequa Martin-Green, conhecida por ser Sasha em The Walking Dead, será a primeira protagonista mulher e afro-americana na história desta saga, iniciada em 1966, no papel de comandante Michael Burnham. Um quarto de século depois, há uma nave diferente (Discovery, que batiza a série), novas personagens (incluindo um tenente homossexual interpretado por Anthony Rapp) e mais missões. Descobrir novos mundos e outras formas de vida fazem parte desta história de ficção científica. Esta será uma temporada dividida em duas partes, com os oito primeiros episódios disponíveis às segundas-feiras, entre 25 de setembro e 6 de novembro, e a segunda parte, a partir de janeiro de 2018. Netflix > 25 set, seg

American Horror Story: Cult

Ao horror e ao thriller, a que Brad Falchuk e Ryan Murphy já nos habituaram, junta-se agora uma personagem inspirada em… Donald Trump. Parece que, finalmente, terror e Trump vão andar de mãos dadas. O primeiro episódio da sétima temporada chama-se precisamente Noite de Eleição. Cada uma das seis temporadas anteriores teve histórias, personagens e localizações diferentes, incluindo uma casa assombrada, um asilo, uma assembleia de bruxas, um espetáculo de anormalidades, um hotel e uma casa de campo. Agora, Culto interliga-se à quarta temporada (Freak Show), mas passa-se nos tempos modernos e tem como tema principal as eleições presidenciais de 2016, sem esquecer as sociedades secretas. Sarah Paulson e Evan Peters mantêm-se no elenco e estão já garantidas mais duas temporadas. FOX > 19 set, ter 23h05

NBC

This is us

A dez dias da 69ª gala dos Emmy, os prémios mais importantes da indústria televisiva, este ano apresentada por Stephen Colbert, aceitam-se apostas sobre o vencedor de Melhor Série Dramática. Com A Guerra dos Tronos fora da corrida, torcemos por este drama familiar onde normalidade é a palavra de ordem. Também fazemos figas pelos dois protagonistas nomeados para Melhor Ator, Sterling K. Brown (Randall Pearson) e Milo Ventimiglia (Jack Pearson), com o coração a pender mais para Randall, o filho adotivo do clã Pearson. Na estreia desta segunda temporada, com 18 episódios, o passado continua a ser intercalado com o presente, mas falta saber as razões da morte do patriarca Jack (Milo Ventimiglia) e se o seu casamento em rutura com Rebecca (Mandy Moore) irá ter um desfecho feliz. Agora que Randall também quer adotar uma criança surgem novas dúvidas. FOX Life > 28 set, qui 22h20 > primeira temporada em maratona nos sábados de setembro

Merrick Morton/Netflix

Mindhunter – Caçador de Mentes

Esta não é a primeira vez que David Fincher, o realizador de Clube de Combate e Seven – Sete Pecados Mortais, colabora com a Netflix. Em House of Cards, o primeiro grande êxito da plataforma de streaming, também fez uma perninha na realização e na produção executiva. Agora, em Caçador de Mentes, conta com a “loira atómica” Charlize Theron na equipa de produtores executivos. A nova série de dez episódios centra-se em assassinos em série, terminologia surgida no fim da década de 1970. “Como nos antecipamos a um louco se não sabemos como pensa?” é a pergunta a que dois agentes do FBI, Jonathan Groff e Holt McCallany, tentam responder. Para isso vão interrogar alguns serial killers presos, na tentativa de resolverem outros crimes. Uma série baseada no livro Mind Hunter: Inside FBI’s Elite Serial Crime Unit, de Mark Olshaker e John Douglas. Netflix > 13 out, sex

Richard Heeley

The Walking Dead

Se o trailer da oitava temporada bateu recordes (31 milhões de visualizações nos primeiros quatro dias), depois de ter sido apresentado na feira Comic-Con, em San Diego, em julho passado, imagine-se quando se estrear a nova temporada – o que em Portugal acontece menos de 24 horas após a estreia nos Estados Unidos da América. Nessa altura, Robert Kirkman, criador da série, falou da morte da personagem Rick Grimes (Andrew Lincoln), uma das preferidas do público, deixando antever que nos novos episódios “ninguém está a salvo”. As duas fações de sobreviventes entrarão em guerra e a batalha estende-se também entre humanos e zombies, cada vez mais assustadores, diga-se. Nesta temporada consta que haverá ainda mais mortes. Os 16 episódios serão divididos em duas partes, com os primeiros oito para ver agora, e os restantes a partir de fevereiro de 2018. FOX > 23 out, seg

Jackson Davis/Netflix

Stranger Things

Os gémeos Ross e Matt Duffer, criadores da série que tem tanto dos nossos queridos anos 80, já avisaram os fãs: provavelmente Stranger Things só terá quatro temporadas. Esta segunda temporada, com nove episódios, será ainda mais assustadora, com maiores perigos para as personagens. 1984, noite das bruxas. O quarteto de amigos mascara-se de caça-fantasmas. Depois de os habitantes de Hawkins, no Indiana, terem-se livrado dos horrores de Demogorgon e Will Byers (Noah Schnapp) ter sido resgatado do Mundo Invertido, uma outra dimensão chamada Upside Down, outro monstro gigante ainda mais sinistro irá ameaçar os sobreviventes. Será que Eleven (Millie Bobby Brown) e Barb (Shannon Purser) estão vivas? Temos mesmo de esperar. Entretanto, veremos quantas das 18 nomeações para os Emmy Stranger Things conseguirá arrecadar. Netflix > 27 out, sex

1986

Há cinco meses que quem segue Nuno Markl no Instagram acompanha os seus devaneios sobre os anos 80. Melhor ainda: o radialista quase conseguia pôr todas as suas memórias da adolescência no argumento da sua primeira série de ficção, escrita com a irmã Ana Markl, o amigo e argumentista Filipe Homem Fonseca e a jornalista Joana Stichini Vilela. As músicas, as roupas, os programas de televisão, a linguagem, está tudo lá. No início de 1986, o País vibrava com a campanha presidencial mais pop de sempre, com Mário Soares e Freitas do Amaral a disputarem os votos dos portugueses. A vida de um grupo de adolescentes, de Benfica, em Lisboa, todos a lembrar os estereótipos da época, serve de base a esta comédia que traça o retrato do Portugal urbano de há 30 anos. RTP1 > novembro

Richard Foreman; Jr/AMC

Fear The Walking Dead

Início da segunda parte da terceira temporada, com oito episódios tensos. Depois do desmantelamento da milícia, há escassez de recursos e os zombies estão cada vez mais próximos. AMC > seg 22h10

Chicago Fire

Novos episódios da terceira e quarta temporadas, com mais aventuras no dia a dia dos bombeiros, equipa de resgate e paramédicos do batalhão Firehouse 51 da cidade de Chicago. AXN > seg 23h10

Sinbad

Sinbad (Elliot Knight) é um jovem marinheiro com um espírito lutador, mas irresponsável. Amaldiçoado pela sua avó, enfrenta situações perigosas e o vilão Lord Akbari (Naveen Andrews), que o persegue por ter morto o seu filho, por acidente. Uma história do tempo das Mil e Uma Noites. Syfy > ter 22h15

Stuart Pettican

The Good Doctor

The Good Doctor conta com David Shore na equipa dos produtores executivos, quem melhor do que o criador de House para contar mais histórias passadas num hospital? O jovem cirurgião Shaun Murphy (Freddie Highmore de À Procura da Terra do Nunca e Charlie e a Fábrica de Chocolate) sofre de autismo e síndrome do sábio (capacidades mentais prodigiosas), o que não impediu de ser contratado para o serviço de Pediatria de um hospital. Mas nem todos os colegas estão convencidos. AXN > 25 out, qua 23h10

Lore

Nova série baseada no podcast homónimo de Aaron Mahnke, com cinco milhões de ouvintes mensais. Contos assustadores como o do menino que tem uma boneca que parece ter vida própria ou o da família cuja casa parece estar habitada por um espírito fazem parte dos seis episódios. Amazon Prime Video > 13 out, sex

Scandal

A sétima temporada será a última de mais uma série criada por Shonda Rhimes. Uma decisão influenciada pelo conturbado momento político americano. FOX Life > 11 out, qua

As Crónicas de Shannara

Só a árvore mágica de Ellcrys é capaz de proteger do mal as Quatro Terras. Mas como está a morrer, a única esperança é a misteriosa magia dos elfos, desaparecida há milhares de anos. AMC > 19 out, qui 22h1012

Macacos

Tal como no filme de Terry Gilliam, com Bruce Willis e Brad Pitt, há 22 anos, também a série de ficção científica tem como protagonista um homem que viaja ao passado para encontrar o antídoto que paralise um vírus letal capaz de exterminar toda a raça humana na Terra. AMC > 6 out, sex 22h10 (duplo episódio)

Steffan Hill

Stan Lee's Lucky Man

Stan Lee, criador de Homem-Aranha e X-Men, agora num thriller protagonizado por James Nesbitt (O Hobbit) no papel do detetive Harry Clayton da Brigada Criminal de Londres. Segunda temporada com dez episódios de ação nas ruas de Londres. AMC > 24 out, ter 22h10