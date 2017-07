'Jamestown': Da importância das primeiras mulheres

Paisagens de sonho, vidas de pesadelo? A nova minissérie Jamestown, com estreia marcada para esta segunda-feira, 10, no canal Fox Life, recua aos tempos em que os ingleses se lançaram na colonização dos Estados Unidos da América

Saudades de Downton Abbey? Não podemos assegurar que Jamestown seja tão boa quanto essa série de época que acabou no final de 2015. Mas, pelo menos, garantimos que tem a mesma assinatura na produção e isso já deverá ser sinónimo de qualidade. A trama, dividida em oito episódios, também se passa noutros tempos, bem mais atrás, quando os ingleses se lançaram na colonização dos Estados Unidos da América, em 1607, criando o primeiro assentamento nas margens do rio James, no atual Estado de Virgínia. Quanto ao texto, que nos conta esta história fictícia, mas apoiada na realidade, pertence ao escritor e jornalista britânico Bill Gallagher.

É nessa terra algo inóspita, escolhida para os colonos porque não era habitada por índios e batizada de Jamestown, que se desenrola o enredo da minissérie épica da Fox Life, estreada em maio na Sky, e que finalmente chega aos ecrãs portugueses.

Depois dos primeiros colonos passarem por sérias dificuldades de integração no novo ambiente, e do projeto colonizador estar até em risco de acabar, recebem um novo alento com a chegada de um governador (representado por Jason Flemyng). A sua presença passa a ser determinante, claro, assim como a carta que concede terras aos mais leais, mas as pessoas que viajam com ele no barco marcarão para sempre a diferença naquele lugar. Falamos das 90 mulheres que lá desembarcam com a missão de casar com alguns dos colonos e dessa forma assegurarem a continuidade de Jamestown (hoje em ruínas, por sinal). Para trás ficam as histórias delas, enterradas em Inglaterra. À sua frente, todo um mundo de possibilidades na terra prometida.

A série centra-se nas experiências de três destas mulheres: Jocelyn (Naomi Battrick), Alice (Sophie Rundle) e Verity (Niamh Walsh). Sem querermos ser spoilers, acrescentamos apenas que as coisas não vão correr tão de feição como elas esperavam quando largaram a vida em Inglaterra a fim de ajudar a colonizar aquele pedaço de terra americana. Para saber mais do que isso, só vendo, e é já a partir da próxima semana.

