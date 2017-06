'Sonhar o Futuro': Como será o mundo em 2050?

Faltam 33 anos para 2050 e a série documental Sonhar o Futuro tenta imaginar como será o mundo por essa altura. A segunda temporada passa no canal Odisseia até final de agosto

Nos dez novos episódios da segunda temporada de Sonhar o Futuro, produção própria do canal Odisseia, revela-se o que descobriu ao viajar por mais de 25 países nos cinco continentes. À procura de respostas mais completas, desmultiplicou-se a pergunta “Como será o mundo em 2050?” em dez temas, projetando inovações e tendências: Para falar de Entretenimento (22 jun), Cozinha (29 jun), Comunicação (6 jul), Trabalho (13 jul), Cidades (20 jul), Arte (27 jul), História (3 ago), Oceanos (10 ago), Agricultura (17 ago) e Lixo (24 ago) reuniram testemunhos muito variados.

Será possível imprimir comida numa impressora 3D? Lynette Kucsma, da Natural Machines, diz que sim. Os chefes de cozinha Pierre Gagnaire e Thierry Marx trazem novas abordagens à confeção de algas e insetos. O músico Moby refletirá sobre a possibilidade de comunicar apenas através do pensamento. Com Vandana Shiva, ecologista e diretora do Research Foundation for Science, Technology and Ecology, na Índia, fala-se da generalização da robótica e da cloud no mercado de trabalho e sobre agricultura. Em 2050, a procura de produtos agrícolas terá aumentado 70% e os drones e satélites serão os grandes aliados dos agricultores.

Irina Bokova, diretora-geral da Unesco, ajudará a perceber como serão aplicadas as novas tecnologias e a realidade virtual na recuperação de tesouros perdidos. Com Guillaume Néry, campeão de mergulho em profundidade, vislumbraremos a possibilidade de viver no mar. Depois de ter participado no documentário ambiental Trashed, o ator Jeremy Irons leva-nos pela mão a um mundo sem desperdício. Porque sonhar nunca fez mal a ninguém – e vale a pena imaginar um futuro melhor.

A primeira temporada de Sonhar o Futuro está a passar logo depois dos novos episódios. Na primeira série falou-se de desporto, transportes, comida, educação, energia, casas, medicina, moda, música e sexo.

Sonhar o Futuro > Odisseia > 22 jun-24 ago, qui 22h