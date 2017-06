'Ronaldo', um documentário que mostra Cristiano sem filtros

O dia a dia da vida do melhor jogador do mundo filmado num documentário realista, onde a família tem lugar de destaque. Ronaldo passa este domingo, 4, à noite, na RTP1

Não há dia em que não se fale sobre o melhor futebolista do mundo. Cristiano Ronaldo é das figuras mais escrutinadas de sempre e, mesmo assim, aceitou que fizessem um documentário sobre a sua vida. Realizado por Anthony Wonke, Ronaldo teve como produtor executivo Asif Kapadia, o responsável pelos documentários Senna e Amy. Conhecido também por filmes como Syria: Children on the Frontline, sobre as crianças na guerra da Síria, o realizador inglês costuma interessar-se por temas em que pessoas normais estão em situações extraordinárias. Por isso, quando a Universal Films o contactou para entrar no mundo de Cristiano, Wonke pensou que seria um desafio mostrar o dia a dia, a vida em família e as origens do jogador – a pessoa em vez do futebolista. Era suposto Wonke ter estado com Ronaldo durante três ou quatro dias, mas acabou por ser a sua sombra ao longo de 14 meses.

As filmagens começaram pouco antes da final da Liga dos Campeões, em 2014, que o Real Madrid venceu no Estádio da Luz, em Lisboa. Sem guiões, e com acesso total ao dia a dia de Ronaldo, o documentário espreita os treinos, as celebrações de vitórias, e também os momentos de intimidade com a família e com o filho. Aliás, as primeiras imagens mostram o jogador a acordar e a tomar o pequeno-almoço com o menino de cinco anos, que depois leva à escola. Ao longo do documentário, é Cristiano que vai narrando as suas histórias. O craque fala sobre a ausência do pai, com o problema de alcoolismo que o levou à morte, em 2005, da suposta rivalidade com Messi e, da boca da sua mãe, Dolores Aveiro, ouve-se o que sentiu quando Cristiano saiu da Madeira, aos 12 anos, e foi sozinho para Lisboa, treinar na escola de futebol do Sporting.

Para Anthony Wonke, 85% do planeta sabe – ou pensa que sabe – quem é Ronaldo. Ele próprio, contou na altura de apresentação do filme, tinha uma ideia preconcebida de Ronaldo e alterou-a. Para lá da imagem de futebolista com muito dinheiro e bons carros, Wonke descobriu uma pessoa inteligente e articulada, que gosta muito de conversar e de contar piadas, descreveu.

Durante as filmagens do documentário Ronaldo, em 2014, Cristiano ganhou, com o Real Madrid, a Liga dos Campeões, o Mundial de Clubes, a Supertaça Europeia e a Taça do Rei; venceu o prémio da FIFA de melhor jogador do mundo; e ainda conquistou a Bota de Ouro.

Ronaldo > RTP1 > 4 jun, dom 21h15