Dia Mundial da Criança: televisão para gente de palmo e meio

Com todas as possibilidades que existem para ver televisão, desde “andar para trás” a gravar, pode ser que se evitem as birras dos mini-espectadores que vão querer ver tudo o que alguns canais prepararam para eles nesta quinta-feira, 1 de junho, Dia Mundial da Criança.

O canal Panda preparou um Especial As Músicas do Panda (8h30, 16h45), com os videoclips dançáveis. A data marca também a estreia da segunda temporada da série pré-escolar Kate & Mim-Mim (10h30, 16h), com um episódio especial, O Mim-Mim de Oz (21h).

No Hollywood, a maratona faz-se com nove filmes. Dos clássicos da Disney, como Aladdin (8h10) e Hércules (9h40), aos filmes de animação com animais no papel principal: Bolt (16h25), Hotel para Cães (19h45) e O Panda do Kung Fu (21h30). Destaque para o filme Dois Irmãos (11h10), de Jean-Jacques Annaud, com bichos verdadeiros e atores de carne e osso, em que o realizador francês conta a história de dois tigres separados na infância, que voltarão a ser unidos para lutarem.

A emissão do TVCine 3 faz-se com oito filmes de animação (13h-00h05): Blinky Bill, um koala à procura do pai desaparecido (13h); Norm – O Herói do Ártico (14h35), que mostra a luta de um urso polar para manter o seu habitat selvagem; Lendas de Oz: O Regresso de Dorothy (16h10), com novos amigos como um homem feito de marshmallows e uma princesa boneca de porcelana; ente outros. À noite, passará Boog & Elliot 4 (21h) e Balbúrdia na Quinta (22h30). Já cinco minutos depois da meia-noite será tempo de ver Ratchet & Clank, a recriação do vídeojogo com aventuras no espaço – mas, a essa hora, esperemos que estejam apenas os pais em frente ao ecrã.

