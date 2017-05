O regresso de 'House of Cards': Não há puras coincidências

Estreia esta terça, à meia-noite, na TVSéries e na Netflix, a quinta temporada de House of Cards. Os novos 13 episódios do drama político estão mais realistas do que nunca. Alguém falou em Trump?

David Giesbrecht

Num dos primeiros teasers que antecederam a estreia mundial da série House of Cards, que acontecerá na madrugada da próxima terça, 30, para quarta, 31, a primeira-dama Claire Underwood (Robin Wright) faz um apelo aos americanos, ou um “pedido simples”, como prefere chamar-lhe. “Digam-nos o que virem (...). O meu marido e eu queremos protegê-los” e continua justificando que é preciso “vigiarmo-nos uns aos outros para manter a segurança de todos.” Este apelo surge na sequência do final da quarta temporada, com a execução de um civil americano por militares radicais islâmicos. A vigilância de massas torna-se, assim, a resposta mais fácil e rápida para combater o medo.

Kevin Spacey está no auge da personagem do presidente Frank Underwood, elogiaram os jornalistas do brasileiro Folha de São Paulo, que já viram os 13 novos episódios. “Mais comedidos, os monólogos shakespearianos de Frank são um estudo preciso da política do nosso tempo, mais do que a voz de um narrador omnisciente”, escreveram. Mesmo proibidos de contarem detalhes, levantam a pontinha do véu. E percebemos que as semelhanças entre Donald Trump, o verdadeiro Presidente dos Estados Unidos da América, e Frank Underwood, na ficção, são cada vez mais: campanhas caóticas, guerra declarada a grupos terroristas, relação com a Rússia, hackers também ligados à Rússia, veto à entrada de cidadãos de determinados países.

Esta estratégia dos argumentistas de House of Cards aproximarem a ficção da realidade foi a forma de a Netflix não deixar fugir a audiência. São muitos os que, desde 2013, seguem a primeira série online a ser galardoada com um Emmy e também detentora de diversos Globos de Ouro. Já se diz que esta pode até ser a despedida de Frank Underwood, depois de Michael Kelly, que interpreta Doug Stamper, deixar escapar que, em breve, diremos adeus a personagens marcantes. A ver...

Há novas personagens nesta quinta temporada de House of Cards. A atriz Patricia Clarkson entra agora como subsecretária do Comércio Externo e Campbell Scott como um discreto estratego político.

House of Cards > Estreia mundial 30 mai, ter 24h, exibição sáb 22h45 (TVSéries)