'As Faces de Fátima': Questões da fé, em estreia esta segunda, 8, no canal História

Um documentário, com produção própria do canal, combina a opinião de 23 especialistas com recriações de cenas religiosas. As Faces de Fátima estreia-se esta segunda, 8, no canal História

Enquanto as fronteiras não são repostas e a tolerância de ponto concedida aos funcionários públicos para seguir a visita do Papa Francisco a Fátima, o canal História estreia mais uma produção própria pensada, especialmente, para os espectadores portugueses. “Mais do que fazer um documentário que cobrisse o relato histórico das centenárias Aparições de Fátima, quisemos entender o seu significado e como influenciou tanto a vida das pessoas e a história do País”, explica Javier Boo, produtor do The History Channel Iberia. As Faces de Fátima procura mostrar os diferentes pontos de vista que levaram o fenómeno a ter a importância que tem hoje. “A diversidade à volta do fenómeno mostrou-nos a oportunidade de fazer um documento multidisciplinar que integra as diversas leituras e comentários gerados por este acontecimento histórico”, nota Javier Boo.

Para explicar tal diversidade, foi reunido um elenco de especialistas, um total de 23 portugueses de diferentes áreas, desde religião, teologia, economia, filosofia, sociologia, antropologia, psicologia, medicina ou matemáticas, que permitisse obter essa visão geral daquele dia 13 de maio de 1917. O testemunho dos especialistas foi combinado com recriações do que aconteceu naquela data, bem como imagens icónicas dos locais onde o programa foi gravado (Fátima, Porto, Santarém, Coimbra, Leiria e Lisboa). Ao longo de uma hora, “é analisado o fenómeno das aparições marianas, comparando a evolução do culto de Fátima e a sua ‘construção narrativa’, entre 1917 e 1941, até ao momento das memórias tardias da Irmã Lúcia”, descreve Javier Boo.

As Faces de Fátima > estreia 8 mai, seg 22h