Super America em 'Superstore'

A estreia de Superstore, que se estreia no canal Fox Comedy esta segunda, 1 de maio, marca o regresso da atriz America Ferrera à televisão portuguesa



A estreia da comédia Superstore marca o regresso da atriz America Ferrera à televisão portuguesa, depois do seu desempenho promissor em Betty Feia, no ar entre 2006 e 2010. A mais recente criação de Justin Spitzer, produtor de The Office, junta a atriz ao ator Ben Feldman, numa história sobre o dia a dia de um grupo de funcionários de uma grande superfície comercial.

Amy é a empregada que mantém tudo na ordem, enquanto Jonah é o mais recente contratado, um sonhador ingénuo. “Cresci a fazer peças de teatro e musicais mas, se tivesse de escolher entre a comédia ou uma peça de Shakespeare, optava por Shakespeare. Nunca imaginei que a minha carreira na televisão seguiria este caminho”, disse America Ferrera numa entrevista à revista Vulture. Nos Estados Unidos, a série já foi renovada para a terceira temporada.



Superstore > estreia 24 abr, seg 23h30 > exibe seg-sex 23h30